Sebanyak 144 penumpang dan awak kapal berhasil diselamatkan dari kapal feri yang terbakar di perairan Lombok

Feri rute Bali-Lombok terbakar, 144 penumpang dan kru berhasil dievakuasi Sebanyak 144 penumpang dan awak kapal berhasil diselamatkan dari kapal feri yang terbakar di perairan Lombok

Sebanyak 144 penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi setelah sebuah kapal feri terbakar di perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Rabu (12/8/2026).

Kapal tersebut tengah berlayar dari Pelabuhan Padangbai, Bali, menuju Pelabuhan Lembar, Lombok, ketika kebakaran terjadi, menurut laporan Jakarta Globe.

Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut.

Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

Hingga kini, penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

Insiden tersebut merupakan kebakaran kapal feri kedua yang dilaporkan di Indonesia dalam dua pekan terakhir.