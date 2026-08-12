Trump klaim AS kini kendalikan penuh Selat Hormuz

Presiden AS itu menegaskan dirinya tidak mempercayai Iran dan menuding Teheran terus berbohong kepadanya

Trump klaim Washington pegang kendali penuh atas Selat Hormuz Presiden AS itu menegaskan dirinya tidak mempercayai Iran dan menuding Teheran terus berbohong kepadanya

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa mengatakan dirinya tidak mempercayai Iran dan mengklaim Washington saat ini memiliki "kendali penuh" atas Selat Hormuz.

"Saya tidak mempercayai Iran. Kenapa — apakah Anda mengatakan saya mempercayai Iran!? Saya adalah orang terakhir yang akan mempercayai Iran," kata Trump kepada wartawan di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, setelah melakukan perjalanan ke Ohio.

"Mereka terus-menerus berbohong kepada saya," tambahnya.

"Kami memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz saat ini. Mereka tidak memiliki kendali. Kami memiliki kendali penuh. Kami menguasainya," kata Trump.

Ketegangan di Timur Tengah terus berlangsung sejak perang AS-Israel melawan Iran dimulai pada akhir Februari.

Teheran dan Washington hingga kini belum mencapai kesepakatan akhir untuk mengakhiri konfrontasi tersebut, sementara penutupan Selat Hormuz terus mengganggu rantai pasok energi global.