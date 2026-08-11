Karhutla masih melanda sejumlah daerah, sekolah di Pontianak belajar daring

Sekolah-sekolah di Pontianak menerapkan pembelajaran daring untuk hari kedua akibat kualitas udara yang buruk

Karhutla meluas, sekolah di Pontianak belajar daring dan 742 hektare kawasan Bromo terbakar Sekolah-sekolah di Pontianak menerapkan pembelajaran daring untuk hari kedua akibat kualitas udara yang buruk

Sekolah-sekolah di Pontianak, Kalimantan Barat, kembali menerapkan pembelajaran daring pada Selasa (11/8/2026) untuk hari kedua akibat memburuknya kualitas udara di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah.

Para siswa akan terus belajar dari rumah selama kualitas udara masih buruk.

Sementara itu, kebakaran yang terjadi sejak 3 Agustus telah menghanguskan sekitar 742 hektare lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur.

Kebakaran tersebut telah berlangsung selama sembilan hari di tengah musim kemarau panjang dan intens yang turut memicu karhutla serta penyebaran kabut asap di berbagai wilayah.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang menjadi salah satu destinasi wisata utama, masih ditutup bagi pengunjung hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Gunung Bromo di Jawa Timur juga ditutup sementara bagi wisatawan menyusul kebakaran yang masih berlangsung di kawasan taman nasional tersebut.

Upaya pemadaman terus dilakukan di sejumlah provinsi dengan mengerahkan hampir 50.000 petugas pemadam kebakaran dan personel penanggulangan bencana.

Operasi pemadaman juga didukung puluhan helikopter untuk membantu menangani kebakaran di berbagai wilayah.