Prancis hadapi gelombang panas kelima, 43 wilayah berstatus siaga oranye

Sebanyak 43 departemen Prancis berstatus siaga oranye pada Selasa, sementara jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi 67 pada Rabu

Lebih dari 40 wilayah di Prancis berstatus siaga oranye akibat gelombang panas Sebanyak 43 departemen Prancis berstatus siaga oranye pada Selasa, sementara jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi 67 pada Rabu

Lebih dari 40 departemen di Prancis ditetapkan dalam status siaga oranye akibat panas ekstrem pada Selasa saat negara tersebut menghadapi gelombang panas kelima sejak Juni.

Badan meteorologi nasional Prancis Meteo-France menetapkan 43 departemen dalam status siaga oranye akibat panas, dengan suhu maksimum diperkirakan mencapai 35 hingga 37 derajat Celsius.

Panas diperkirakan semakin meningkat pada Rabu, dengan suhu maksimum diproyeksikan mencapai 36 hingga 39 derajat Celsius, sementara 67 departemen akan ditempatkan dalam status siaga oranye.

Suhu diperkirakan tetap tinggi pada Kamis dan Jumat, mencapai 35 hingga 39 derajat Celsius di sebagian besar wilayah dan secara lokal dapat meningkat hingga 40 derajat Celsius.

Saat Prancis mengalami gelombang panas kelima sejak Juni, permukaan air juga terus menurun di tengah kondisi kekeringan yang berkepanjangan.

Direktur riset ekologi perairan di lembaga penelitian Inrae, Thibault Datry, mengatakan kepada penyiar BFM bahwa mereka melihat "lebih banyak batu daripada air" di sungai-sungai.

"Semua sungai di Prancis berada pada tingkat yang sangat rendah. Tidak ada cukup air untuk menjamin navigasi sungai," kata Datry.