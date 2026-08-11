Parlemen Turkiye sahkan RUU Solidaritas Nasional dengan 468 suara

RUU Penguatan Solidaritas Nasional dan Kohesi Sosial disahkan dengan 468 suara mendukung, 88 menolak dan enam abstain

RUU terkait proses Turkiye Tanpa Teror lolos dengan dukungan 468 anggota parlemen RUU Penguatan Solidaritas Nasional dan Kohesi Sosial disahkan dengan 468 suara mendukung, 88 menolak dan enam abstain

Parlemen Türkiye pada Senin mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penguatan Solidaritas Nasional dan Kohesi Sosial, yang disiapkan sebagai bagian dari proses Türkiye Tanpa Teror.

Undang-undang tersebut disahkan setelah sekitar 12 jam pembahasan di parlemen, dengan 468 anggota parlemen memberikan suara mendukung, 88 menolak dan enam abstain.

Undang-undang tersebut mengatur prosedur untuk menangguhkan penyelidikan, penuntutan, putusan hukuman dan proses terkait setelah otoritas menetapkan bahwa organisasi teroris PKK/KCK dan kelompok-kelompok afiliasinya telah mengakhiri aktivitas mereka dan menyerahkan senjata.

Undang-undang tersebut mencakup pelanggaran seperti keanggotaan dalam kelompok teroris, membantu atau mempromosikan kelompok tersebut, serta kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari aktivitasnya dan pelanggaran pendanaan terorisme yang dilakukan untuk kepentingannya.

"Pencapaian ini bukan hanya milik satu partai politik, tetapi milik Türkiye secara keseluruhan. Kami akan mengikuti proses ini dengan hati-hati dan saksama. Sebagai bangsa, kami akan menunjukkan bahwa kami telah merangkul proses ini," kata Ketua Parlemen Türkiye Numan Kurtulmus.

"Mulai saat ini, proses ini akan berjalan dengan lancar, insyaallah. Malam ini, mari kita sebagai bangsa merangkul pencapaian besar parlemen ini," tambahnya.

"Sebanyak 468 suara yang mendukung undang-undang proses 'Türkiye Tanpa Teror' sangat penting dan berharga dalam hal konsensus politik dan dukungan luas masyarakat," kata Wakil Presiden Türkiye Cevdet Yilmaz.

"Tujuan 'Türkiye Tanpa Teror' telah dikembangkan melalui upaya penuh dedikasi dari lembaga-lembaga kami dan pemahaman bersama. Prinsip-prinsip negara kami dan nilai-nilai bangsa kami tidak pernah dikompromikan," tambah Yilmaz.