Trump bantah kesepakatan Iran abaikan isu nuklir

Presiden AS sebut mayoritas isi perjanjian Iran bahas program nuklir Trump membantah laporan yang menyebut isu nuklir tidak diatur secara memadai dalam perjanjian

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa rancangan kesepakatan dengan Iran secara jelas melarang Teheran memiliki senjata nuklir, sekaligus membantah klaim bahwa kerangka perjanjian tersebut tidak cukup mengatur isu nuklir.

Dalam unggahannya di platform Truth Social pada Minggu, Trump mengatakan rancangan kesepakatan itu “menyatakan dengan sangat jelas bahwa Iran tidak akan memiliki senjata nuklir.”

Pernyataan tersebut tampaknya ditujukan untuk menanggapi laporan CNN yang menyebut kerangka kesepakatan yang sedang dibahas tidak secara memadai mengatasi persoalan nuklir Iran.

Trump menolak keras penilaian tersebut.

“Selanjutnya, kesepakatan itu membahas secara sangat rinci dan tegas berbagai aspek lain terkait nuklir. Bahkan, sebagian besar isi perjanjian itu memang mengenai isu nuklir,” tulis Trump.

Ia juga mengkritik sejumlah media yang menurutnya telah salah menggambarkan isi rancangan kesepakatan tersebut.

Trump berulang kali menegaskan bahwa setiap kesepakatan di masa depan dengan Teheran harus mencakup jaminan yang mencegah Iran mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir.