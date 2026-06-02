Iran mengaku menargetkan kapal MSC Sariska dengan rudal jelajah sebagai balasan atas dugaan serangan AS terhadap kapal Iran di Laut Oman

Iran klaim serang kapal AS dan Israel usai dugaan serangan di Laut Oman Iran mengaku menargetkan kapal MSC Sariska dengan rudal jelajah sebagai balasan atas dugaan serangan AS terhadap kapal Iran di Laut Oman

Iran menyatakan telah menyerang sebuah kapal yang dikaitkan dengan Amerika Serikat dan Israel sebagai aksi balasan atas dugaan serangan terhadap kapal Iran di Laut Oman.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan pada Senin bahwa pasukan angkatan lautnya menargetkan kapal MSC Sariska dengan rudal jelajah dalam operasi yang disebut sebagai aksi pembalasan setelah dugaan serangan AS terhadap kapal Iran di Laut Oman.

Menurut pernyataan yang disiarkan oleh penyiar negara Iran, IRIB, serangan tersebut dilakukan setelah apa yang disebut IRGC sebagai “serangan agresif” oleh militer AS terhadap kapal Iran Lian Star di Laut Oman.

Dalam pernyataannya, IRGC mengklaim bahwa MSC Sariska merupakan kapal milik pihak yang disebutnya sebagai “musuh AS-Zionis.”

IRGC menyebut kapal tersebut menjadi sasaran dalam sebuah “operasi pembalasan” yang dilakukan oleh pasukan angkatan lautnya.

Namun, IRGC tidak memberikan rincian mengenai tingkat kerusakan yang dialami kapal tersebut maupun kemungkinan adanya korban jiwa.

IRGC juga memperingatkan bahwa setiap tindakan lanjutan oleh pasukan AS di kawasan akan mendapat “respons tegas.”

“Setiap tindakan agresi oleh militer AS di kawasan ini akan menghadapi respons yang tegas,” demikian bunyi pernyataan tersebut.