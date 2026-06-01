Presiden AS dan Suriah bahas pemulihan ekonomi serta keamanan kawasan Donald Trump dan Ahmad al-Sharaa membahas pemulihan dan rekonstruksi Suriah melalui sambungan telepon

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa membahas upaya mendukung pemulihan, rekonstruksi, dan stabilitas kawasan Suriah dalam percakapan telepon, menurut Kepresidenan Suriah.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Kepresidenan Suriah, Al-Sharaa mengatakan pencabutan sanksi yang masih berlaku terhadap Suriah akan menjadi langkah mendasar untuk mendukung pemulihan ekonomi dan proses rekonstruksi negara tersebut.

Trump, menurut pernyataan itu, menekankan pentingnya menjaga stabilitas serta mendukung upaya pemulihan dan pembangunan kembali Suriah.

Presiden AS itu juga menyoroti pentingnya mengedepankan diplomasi dan dialog guna memperkuat keamanan serta perdamaian kawasan, sekaligus mencegah eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah.

Kedua pemimpin turut membahas berbagai upaya yang sedang berlangsung untuk mendukung pemulihan Suriah serta meninjau perkembangan terbaru di kawasan selama percakapan tersebut.