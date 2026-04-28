AS gunakan kekuatan laut tekan ekspor minyak Iran

AS cegah kapal tanker menuju Iran, blokade maritim diperketat AS mencegah kapal tanker menuju pelabuhan Iran sebagai bagian blokade

Kapal perang Amerika Serikat menggagalkan upaya sebuah kapal tanker minyak mentah menuju pelabuhan Iran pada akhir pekan lalu, menurut pernyataan Komando Pusat AS (CENTCOM), Senin, dalam aksi terbaru terkait blokade yang sedang berlangsung.

CENTCOM menyatakan kapal perusak berpeluru kendali USS Rafael Peralta (DDG 115) menegakkan blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dengan mencegah kapal tanker M/T Stream yang mencoba berlayar ke salah satu pelabuhan di negara tersebut.

Menurut CENTCOM, insiden itu terjadi pada Minggu, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai lokasi kejadian maupun bagaimana pihaknya mengetahui bahwa M/T Stream menuju pelabuhan Iran. Berdasarkan data dari situs Marine Tracker, kapal tersebut merupakan tanker minyak mentah.

