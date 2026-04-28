Iran tuding AS dan Israel picu eskalasi di Selat Hormuz Iran menuding AS dan Israel sebagai penyebab eskalasi konflik maritim

Iran menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas eskalasi konflik dan gangguan keamanan maritim di Selat Hormuz, dalam pernyataan yang mencerminkan tajamnya pertarungan narasi di panggung internasional.

Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani pada Senin menyebut Washington dan Tel Aviv telah melancarkan “perang agresi besar-besaran tanpa dasar” sejak 28 Februari, yang menurutnya melanggar Piagam PBB dan mengancam stabilitas regional maupun global.

Dalam forum Dewan Keamanan PBB yang membahas keamanan maritim, Iravani menolak tuduhan terhadap Iran dan justru menyoroti tindakan AS, termasuk blokade laut serta penyitaan kapal dagang Iran dan penahanan awaknya, yang ia sebut sebagai pelanggaran hukum internasional.

“Langkah-langkah berbahaya ini merupakan eskalasi dan bentuk agresi,” ujarnya.

Dari perspektif analisis politik Timur Tengah, pernyataan ini menunjukkan bagaimana konflik tidak hanya berlangsung di medan militer, tetapi juga di arena diplomasi global, di mana setiap pihak berusaha membangun legitimasi dan mengalihkan tanggung jawab.

Iran menegaskan posisinya sebagai negara pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Hormuz, dengan menyatakan telah mengambil langkah “yang diperlukan dan praktis” untuk menjaga keamanan navigasi dan mencegah jalur tersebut digunakan untuk tujuan militer yang bermusuhan.

Namun, klaim ini bertolak belakang dengan pandangan AS dan sekutunya yang melihat kontrol Iran atas selat sebagai ancaman terhadap kebebasan pelayaran internasional.

Selat Hormuz sendiri menjadi titik krusial dalam konflik ini. Sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewati jalur tersebut, sehingga setiap gangguan langsung berdampak pada pasar energi global.

Sejak serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, jalur ini mengalami gangguan signifikan, meski saat ini konflik berada dalam fase jeda dan upaya penyelesaian permanen masih berlangsung.

Iravani juga menolak kritik negara-negara lain dalam sidang tersebut dengan menyebutnya tidak berdasar dan bermotif politik, serta menuduh adanya standar ganda dalam isu keamanan maritim.

Menurutnya, negara-negara yang menyerukan kebebasan navigasi justru mengabaikan tindakan AS yang disebutnya ilegal di kawasan.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa tanggung jawab atas gangguan transportasi maritim di Teluk Persia, Teluk Oman, dan Selat Hormuz berada pada AS dan sekutunya.

“Pihak agresorlah yang meningkatkan ketegangan dan membahayakan keselamatan pelayaran,” ujarnya.

Dalam konteks lebih luas, pernyataan Iran ini memperlihatkan strategi defensif yang bertujuan membalikkan tekanan internasional, sekaligus memperkuat posisi tawar dalam negosiasi yang masih berlangsung.

Bagi pengamat kawasan, konflik ini kini berkembang menjadi kombinasi antara persaingan militer, tekanan ekonomi, dan perang narasi global, dengan Selat Hormuz sebagai titik sentral yang menentukan arah stabilitas energi dan geopolitik.