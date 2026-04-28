OPINI - Ketegangan Vatikan dan Trump soroti peran moral dalam konflik Timur Tengah Ketegangan Vatikan dan AS mencerminkan benturan nilai moral dan politik global

Ketegangan antara Vatikan dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencerminkan benturan nilai yang lebih dalam antara otoritas moral keagamaan dan kepentingan politik global, khususnya terkait konflik di Timur Tengah.

Perselisihan ini telah berlangsung selama beberapa bulan dan berakar pada perbedaan prinsip antara Gereja Katolik dan pemerintahan AS saat ini. Paus Leo XIV, meski tidak mencampuri politik domestik Amerika, tetap menyuarakan sikapnya terhadap isu-isu kemanusiaan mendasar, termasuk konflik bersenjata.

Ketegangan meningkat setelah Paus menyerukan perlindungan hak imigran, mengungkapkan kekhawatiran atas situasi di Venezuela, dan secara tegas mengutuk serangan militer AS dan Israel terhadap Iran—sebuah posisi yang menempatkan Vatikan dalam jalur berseberangan dengan Washington.

Dalam perspektif politik Timur Tengah, sikap Paus tersebut bukan sekadar pernyataan moral, tetapi juga intervensi simbolik dalam narasi konflik. Gereja Katolik menekankan bahwa perang, agresi militer, dan pembunuhan warga sipil harus ditolak tanpa memandang pelaku. Prinsip ini memperkuat posisi Vatikan sebagai aktor moral global di tengah dominasi kalkulasi geopolitik.

Pendekatan Paus Leo XIV juga mencerminkan perubahan gaya kepemimpinan dibanding pendahulunya. Jika sebelumnya Vatikan dinilai kurang tegas dalam menyebut pihak agresor dalam konflik global, kini Paus secara eksplisit mengidentifikasi pelaku dan mengutuk tindakan militer.

Namun, sikap ini berimplikasi langsung terhadap hubungan dengan Amerika Serikat. Trump dikenal sebagai pemimpin yang sensitif terhadap kritik, sehingga kecaman dari Paus—yang juga warga kelahiran AS dan pemimpin negara berdaulat—memicu reaksi yang lebih tajam.

Agama dan legitimasi politik

Dalam dimensi yang lebih luas, perdebatan ini menyoroti bagaimana agama dapat digunakan atau ditolak sebagai alat legitimasi politik. Paus menegaskan bahwa Tuhan tidak memihak dalam perang, sebuah pernyataan yang secara langsung menantang narasi “perang yang sah” yang kerap digunakan untuk membenarkan tindakan militer.

Penolakan ini penting dalam konteks Timur Tengah, di mana konflik sering dibingkai dalam narasi ideologis dan religius. Dengan menolak legitimasi religius atas kekerasan, Vatikan berupaya menarik kembali diskursus ke ranah kemanusiaan universal.

Di sisi lain, ketegangan ini juga berpotensi berdampak domestik di AS. Ada kekhawatiran bahwa pemerintah dapat mengurangi dukungan terhadap lembaga Katolik, terutama yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan.

Dimensi politik domestik AS

Faktor lain yang memperumit situasi adalah latar belakang Paus Leo XIV sebagai warga AS. Dukungan yang kuat dari umat Katolik di Amerika menjadikan setiap pernyataannya memiliki bobot politik yang signifikan.

Berbeda dengan tradisi Protestan yang lebih terdesentralisasi, Gereja Katolik memiliki struktur otoritas tunggal yang membuat suara Paus sulit ditandingi oleh narasi alternatif dari dalam komunitas yang sama.

Dalam konteks ini, kritik Paus tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik, tetapi juga berpotensi memengaruhi dinamika elektoral di AS, mengingat pemilih Katolik merupakan kelompok penting, termasuk di kalangan konservatif.

Bagi pengamat politik Timur Tengah, dinamika ini menunjukkan bahwa konflik di kawasan tidak hanya ditentukan oleh aktor negara dan militer, tetapi juga oleh kekuatan simbolik dan moral yang dapat membentuk opini publik global.

Penulis Karolina Wanda Olszowska, beliau adalah seorang akademisi di Universitas Jagiellonian di Krakow, Polandia.

*Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak selalu mencerminkan kebijakan editorial Anadolu.