Turkiye dan Spanyol perkuat kemitraan strategis lewat kesepakatan ekspor jet latih HURJET

Hubungan Turkiye-Spanyol masuk babak baru dengan penandatanganan perjanjian jet latih HURJET Kesepakatan ekspor HURJET antara Turkiye dan Spanyol disebut sebagai model kerja sama pertahanan yang dapat menjadi contoh bagi sesama anggota NATO dan berpotensi dipasarkan ke negara-negara ketiga

Turkiye mengumumkan kesepakatan ekspor jet latih tempur nasionalnya, HURJET, ke Spanyol dalam sebuah upacara penandatanganan yang digelar di fasilitas Airbus di Madrid, menandai babak baru kerja sama pertahanan antara dua negara anggota NATO itu.

Upacara penandatanganan berlangsung di fasilitas Airbus di distrik Getafe, Madrid, dan dihadiri oleh pejabat tinggi dari kedua negara, termasuk Kepala Badan Industri Pertahanan (SSB) Turkiye Haluk Gorgon, Sekretaris Negara Kementerian Pertahanan Spanyol Maria Amparo Valcarce Garcia, Duta Besar Turkiye untuk Madrid Nuket Kucukel Ezberci, serta pejabat militer senior dari kedua negara.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Gorgon, Direktur Jenderal Persenjataan dan Material Kementerian Pertahanan Spanyol Laksamana Aniceto Rosique, Kepala Air Power Airbus Defence and Space Jean Brice Dumont, Wakil Kepala SSB Gokhan Ucar, dan Direktur Jenderal TUSAS Mehmet Demiroglu.

TUSAS adalah perusahaan produsen dirgantara dan pertahanan milik Turkiye yang bertanggung jawab atas pengembangan dan produksi berbagai platform militer, termasuk jet latih HURJET dan pesawat tempur KAAN.

"Ini bukan akhir, melainkan sebuah awal," ujar Gorgon dalam sambutannya, seraya menegaskan bahwa kesepakatan ini akan memperkuat hubungan Turkiye dan Spanyol dalam segala aspek.

Kepada wartawan Anadolu usai penandatanganan, Gorgon menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah menandatangani perjanjian resmi ini sebelumnya bersama Kementerian Pertahanan Spanyol, SSB, TUSAS, dan Airbus.

"Hari ini kami hadir atas undangan kementerian di sini untuk mengumumkan perjanjian ini bersama-sama. Mulai hari ini, kami mengumumkan kesepakatan ini kepada seluruh dunia," katanya.

Gorgon menyampaikan rasa syukurnya atas sambutan internasional terhadap platform darat, laut, dan udara yang lahir dari kepercayaan pada rekayasa Turkiye serta dukungan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Ia menyebut sektor industri pertahanan Turkiye kini bekerja secara sinergis bersama integrator utama, industri pendukung, usaha kecil menengah, dan universitas.

"Di banyak bidang, Turkiye telah menunjukkan keberhasilannya di sektor pertahanan kepada dunia melalui produk-produk yang dihasilkannya. Keberhasilan di bidang pesawat nirawak khususnya tidak hanya memperlihatkan kemampuan Turkiye, tetapi juga berkontribusi pada hubungan strategis dan diplomatik negara kami," ujar Gorgon.

Mengenai detail kesepakatan, Gorgon menjelaskan bahwa sebagian platform HURJET yang dirancang untuk melatih pilot pesawat tempur akan diproduksi di Turkiye dan diserahkan ke Spanyol, sementara sebagian lainnya akan diproduksi di Spanyol dengan keterlibatan produsen lokal setempat.

"Program ini tidak hanya menjadi keberhasilan Turkiye dan Spanyol, tetapi juga menjadi contoh kerja sama bagi sesama anggota NATO, serta berpotensi dipasarkan ke negara-negara ketiga dan membuka peluang pengembangan produk generasi berikutnya bersama-sama," tambahnya.

Sekretaris Negara Pertahanan Spanyol Garcia menyambut kesepakatan ini dengan penuh antusias.

"Sangat penting untuk memulai perjalanan ini bersama Turkiye yang merupakan mitra terpercaya. Inovasi saja tidak cukup, inovasi harus dilakukan tepat waktu dan bersama mitra yang tepat," katanya.

Garcia menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil perencanaan strategis yang berkelanjutan dan akan memberikan dorongan baru bagi industri pertahanan Spanyol.

Ia juga menggarisbawahi bahwa proyek ini akan menggantikan pesawat F-5 dan penting bagi kedaulatan serta otonomi strategis Spanyol.

Duta Besar Ezberci menyoroti pesatnya perkembangan hubungan bilateral. "Hubungan Spanyol dan Turkiye dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami percepatan di semua bidang, dengan industri pertahanan sebagai motor penggeraknya. Volume perdagangan kami pun meningkat dari USD19,3 miliar menjadi USD26,6 miliar," ujarnya.

Kepala Urusan Spanyol Airbus Defence and Space Marta Nogueira menyebut kesepakatan ini sebagai produk dari kepercayaan mutual dan visi bersama.

"Perjanjian dengan Turkiye ini bersifat jangka panjang, penuh cahaya di depannya, dan merupakan tantangan yang sangat besar," katanya.

Sementara Dumont dari Airbus mengungkapkan bahwa pesawat HURJET akan mulai dikirimkan pada 2028, mulai digunakan dalam kursus pelatihan pada 2029-2030, dan pada periode 2030-2035 total 30 pesawat akan masuk inventaris Spanyol. Ia menambahkan proyek ini akan menyerap 2.500 tenaga kerja.

Perusahaan-perusahaan Spanyol yang terlibat dalam proyek ini pun menyampaikan pujian atas kemitraan dengan Turkiye. Rafael Junco dari Indra menyebutnya sebagai "proyek lokomotif yang akan menjadi contoh", sementara Alfredo Lopez Diez dari ITP Defence Engineering menegaskan, "Kami telah bekerja sama dengan Turkiye selama lebih dari 20 tahun. Para insinyur Turkiye memiliki kapasitas yang luar biasa."