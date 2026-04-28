AS nilai Iran serius bernegosiasi, namun isu nuklir jadi garis merah

Amerika Serikat menilai Iran serius ingin mencapai kesepakatan, namun menegaskan bahwa setiap perjanjian harus memastikan Teheran tidak mengembangkan senjata nuklir—sebuah posisi yang mencerminkan tarik-menarik kepentingan dalam negosiasi yang masih buntu.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Senin mengatakan Iran berupaya keluar dari tekanan yang dihadapinya, terutama akibat kondisi ekonomi yang memburuk dan sanksi yang masih berlaku.

“Saya pikir mereka serius untuk keluar dari situasi sulit yang mereka hadapi,” ujarnya dalam wawancara dengan Fox News.

Rubio menyoroti inflasi, kesulitan pembayaran upah, serta dampak sanksi sebagai faktor yang memperlemah posisi Iran dalam negosiasi.

Namun, ia menegaskan garis merah Washington tetap tidak berubah: setiap kesepakatan harus secara tegas mencegah Iran memiliki kemampuan menuju senjata nuklir.

“Kami harus memastikan setiap kesepakatan benar-benar mencegah mereka untuk kapan pun bergerak menuju senjata nuklir,” katanya.

Dalam konteks politik Timur Tengah, pernyataan ini menunjukkan bahwa isu nuklir tetap menjadi inti konflik, meski dinamika terbaru juga melibatkan faktor geopolitik seperti Selat Hormuz dan blokade maritim.

Laporan media sebelumnya menyebut Iran mengajukan proposal untuk membuka kembali Selat Hormuz dengan imbalan pencabutan blokade AS dan penghentian perang, sementara pembahasan program nuklir ditunda ke tahap berikutnya.

Namun, bagi Washington, pendekatan ini tidak dapat diterima sepenuhnya. Rubio menolak klaim Iran bahwa selat tersebut terbuka, dengan menilai kontrol Teheran atas jalur itu sebagai bentuk tekanan politik.

“Selat itu terbuka jika Anda berkoordinasi dengan Iran, meminta izin, atau mereka akan menyerang dan meminta bayaran. Itu bukan keterbukaan,” ujarnya.

Ia menegaskan Selat Hormuz merupakan jalur perairan internasional yang tidak boleh dikendalikan sepihak oleh Iran.

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Selat Hormuz kini bukan hanya jalur energi global, tetapi juga alat tawar strategis dalam konflik.

Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati selat tersebut setiap hari, sehingga ketidakamanan di kawasan langsung berdampak pada harga energi, biaya pengiriman, dan stabilitas ekonomi global.

Negosiasi antara Washington dan Teheran yang berlangsung di Islamabad pada 11 April gagal menghasilkan kesepakatan, meski difasilitasi oleh Pakistan melalui gencatan senjata dua pekan yang kemudian diperpanjang oleh Presiden Donald Trump.

Upaya untuk melanjutkan perundingan masih berjalan, tetapi sejumlah isu utama tetap menjadi hambatan, termasuk kontrol Selat Hormuz, blokade pelabuhan Iran oleh AS, serta masa depan program nuklir Iran.

Dari perspektif analisis, situasi ini menunjukkan bahwa konflik telah bergeser dari konfrontasi militer langsung menuju negosiasi yang kompleks, di mana isu keamanan, ekonomi, dan kedaulatan saling bertumpuk.

Bagi Iran, membuka Selat Hormuz bisa menjadi alat untuk mengurangi tekanan ekonomi. Sementara bagi AS, menjaga kebebasan jalur pelayaran dan membatasi kemampuan nuklir Iran adalah prioritas strategis.

Ketidakseimbangan kepentingan ini menjelaskan mengapa negosiasi terus berjalan tetapi sulit mencapai titik temu.