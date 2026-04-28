Trump tak puas tawaran Iran, konflik diplomatik berlanjut Perbedaan kepentingan membuat proses damai masih menemui jalan buntu

Proposal Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel justru memperlihatkan kebuntuan baru dalam negosiasi, di tengah perbedaan mendasar soal isu nuklir yang belum tersentuh.

Laporan The New York Times pada Senin menyebut Presiden AS Donald Trump tidak puas dengan rencana yang diajukan Teheran, yang mencakup pembukaan selat dan pencabutan blokade AS, namun menunda pembahasan program nuklir ke tahap berikutnya.

Dalam perspektif analisis, ketidakpuasan ini mencerminkan jurang utama dalam konflik: bagi Washington, isu nuklir adalah inti yang tidak bisa ditunda, sementara bagi Iran, prioritas jangka pendek adalah mengakhiri tekanan ekonomi melalui pembukaan jalur energi strategis.

Proposal tersebut disampaikan kepada Trump dalam rapat Situation Room Gedung Putih. Namun, sejumlah pejabat AS menilai rencana itu tidak memberikan konsesi terkait pengayaan uranium—isu yang selama ini menjadi tuntutan utama Washington.

Iran sendiri berulang kali menegaskan bahwa program nuklirnya merupakan hak sah berdasarkan hukum internasional, serta menolak menghentikan pengayaan uranium atau menyerahkan cadangan yang telah dimiliki.

Ketegangan ini menunjukkan bahwa negosiasi tidak hanya soal kompromi teknis, tetapi juga menyangkut legitimasi dan kedaulatan. Bagi Iran, menyerah pada tuntutan nuklir berarti melemahkan posisi strategisnya, sementara bagi AS, menerima proposal tanpa klausul nuklir akan dianggap sebagai kekalahan politik.

Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya bahkan menyatakan bahwa menerima proposal tersebut akan menghilangkan peluang Trump untuk mengklaim kemenangan secara terbuka.

Gedung Putih menegaskan bahwa Washington tidak akan bernegosiasi melalui media dan hanya akan menerima kesepakatan yang menguntungkan AS dan komunitas internasional.

Dari sisi struktur proposal, Iran menawarkan perpanjangan gencatan senjata dalam jangka panjang atau permanen, dengan pembicaraan nuklir baru dimulai setelah Selat Hormuz dibuka dan pembatasan dicabut.

Namun, pendekatan bertahap ini justru menjadi titik friksi utama. AS menginginkan isu nuklir diselesaikan di awal, sementara Iran berusaha memisahkannya dari isu keamanan maritim dan ekonomi.

Kebuntuan ini semakin diperparah oleh dinamika internal di pemerintahan Trump. Perdebatan kini berfokus pada seberapa besar tekanan ekonomi yang dapat ditahan Iran akibat blokade Selat Hormuz.

Secara ekonomi, posisi Iran berada di bawah tekanan. Produksi minyak disebut melebihi kapasitas penyimpanan, sementara penghentian sumur minyak berisiko menimbulkan kerusakan jangka panjang. Dalam kondisi ini, sebagian pejabat AS meyakini Iran pada akhirnya akan dipaksa untuk berkompromi.

Namun, pandangan lain menilai tekanan justru memperkeras sikap Teheran, terutama setelah AS secara langsung terlibat dalam serangan bersama Israel.

Dari sudut pandang geopolitik, Selat Hormuz kembali menjadi alat tawar utama. Jalur ini mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak global, sehingga kontrol atau gangguan di kawasan tersebut memiliki dampak langsung terhadap ekonomi dunia.

Dengan demikian, proposal Iran dapat dilihat sebagai upaya mengubah tekanan militer menjadi leverage diplomatik, sementara penolakan AS menunjukkan bahwa Washington masih memegang strategi tekanan maksimum.

Bagi pengamat Timur Tengah, situasi ini menegaskan bahwa konflik telah memasuki fase negosiasi yang sangat kompleks, di mana isu energi, nuklir, dan politik domestik saling terkait dan sulit dipisahkan.