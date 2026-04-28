Wapres AS sampaikan kekhawatiran stok rudal AS ke Trump

Wapres AS JD Vance mempertanyakan keakuratan laporan Pentagon terkait perang Iran dan mengkhawatirkan kondisi stok rudal Amerika Serikat

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance meragukan akurasi laporan Pentagon terkait perang Iran dan menyampaikan kekhawatiran mengenai stok rudal AS langsung kepada Presiden Donald Trump, menurut laporan yang dipublikasikan pada Senin.

Sejumlah penasihat Vance mengatakan kepada majalah The Atlantic bahwa Vance menyampaikan kekhawatiran tersebut sebagai pandangannya sendiri, tanpa secara langsung menuduh Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine menyesatkan Trump.

Trump berulang kali menggemakan pernyataan yang disampaikan Hegseth dan Caine dengan mengklaim bahwa AS telah "sepenuhnya" menghancurkan militer Iran, termasuk angkatan udara dan angkatan lautnya, sembari mengabaikan kekhawatiran atas kerugian militer yang ditimbulkan Iran terhadap aset-aset AS di kawasan.

Kerugian tersebut antara lain berupa terkurasnya stok rudal pencegat AS akibat gelombang serangan drone murah dan rudal berbiaya relatif rendah yang diluncurkan ke posisi AS dan sekutunya di kawasan.

Dalam unggahan media sosial pada 2 Maret, Trump menyatakan bahwa stok amunisi AS, terutama pada kategori menengah dan menengah atas, berada pada tingkat tertinggi.

Ia juga menyebut bahwa perang dapat berlangsung "selamanya" dan tetap berhasil hanya dengan mengandalkan persediaan tersebut.

Namun, analisis independen menunjukkan hal yang berbeda.

Lembaga pemikir Center for Strategic and International Studies (CSIS) dalam laporan pekan lalu memperkirakan bahwa diperlukan hingga empat tahun untuk memulihkan stok rudal ke tingkat sebelum perang, mengingat lamanya waktu produksi serta persaingan dengan negara lain. Selain itu, stok sebelum perang juga disebut sudah berada pada tingkat rendah saat konflik dimulai.

Laporan CSIS menyebutkan bahwa bahkan sebelum perang Iran, stok dinilai tidak memadai untuk menghadapi konflik dengan kekuatan setara, dan kekurangan tersebut kini semakin besar.

Temuan ini sejalan dengan informasi dari sumber anonim yang mengetahui penilaian intelijen AS, seperti disampaikan kepada The Atlantic.

Sumber tersebut juga menyebut bahwa klaim Pentagon, yang turut disampaikan Trump, mengenai melemahnya militer Iran secara signifikan tidak sepenuhnya sesuai dengan penilaian intelijen AS sendiri.

Penilaian intelijen menunjukkan Iran masih menguasai sekitar dua pertiga kekuatan angkatan udaranya, mayoritas kemampuan rudal balistik, serta sebagian besar kapal cepat yang digunakan untuk menanam ranjau dan menyerang kapal komersial di Selat Hormuz.

Sejak gencatan senjata antara AS dan Iran berlaku pada 7 April, Iran juga disebut telah kembali mengakses sekitar setengah dari peluncur rudal balistiknya.

Juru bicara Pentagon Sean Parnell mengatakan kepada The Atlantic bahwa pejabat pertahanan secara konsisten memberikan gambaran lengkap kepada presiden.

Sementara itu, seorang pejabat senior pemerintahan Trump yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa presiden tidak mempermasalahkan informasi yang diberikan Pentagon terkait perang tersebut.