Kapal pesiar miliarder Rusia lintasi Selat Hormuz di tengah konflik Lintasan kapal terjadi di tengah penguatan hubungan Rusia dan Iran

Sebuah kapal pesiar mewah yang terkait dengan miliarder Rusia yang terkena sanksi, Alexey Mordashov, melintasi Selat Hormuz pada akhir pekan, menjadi salah satu dari sedikit kapal yang melewati jalur terbatas di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran.

Data pelacakan kapal MarineTraffic menunjukkan kapal bernama Nord itu berangkat dari marina di Dubai sekitar pukul 14.00 GMT pada Jumat, melintasi selat pada Sabtu pagi, dan tiba di Muscat pada Minggu dini hari.

Selat Hormuz yang berada di pintu masuk Teluk biasanya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak global. Namun, sejak konflik Iran dimulai pada 28 Februari, hanya sejumlah terbatas kapal—sebagian besar kapal dagang—yang melintas setiap hari.

Sebelum konflik, selat tersebut umumnya dilalui sekitar 125 hingga 140 kapal per hari.

Amerika Serikat telah memberlakukan pembatasan terhadap pelabuhan Iran sebagai bagian dari respons atas tindakan Teheran di jalur perairan tersebut.

Mordashov, taipan baja dan pemegang saham utama perusahaan Severstal, dikenai sanksi oleh AS dan Uni Eropa setelah perang Rusia di Ukraina karena kedekatannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Perlintasan kapal tersebut terjadi di tengah penguatan hubungan antara Rusia dan Iran, yang merupakan sekutu lama. Kedua negara menandatangani perjanjian pada 2025 untuk memperkuat kerja sama, termasuk di bidang intelijen dan keamanan.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga tiba di Rusia pada Senin untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Vladimir Putin setelah sebelumnya berdiskusi dengan mediator di Pakistan dan Oman pada akhir pekan.