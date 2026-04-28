Trump bahas proposal Iran di tengah kebuntuan negosiasi

AS pertimbangkan tawaran Iran, isu nuklir tetap jadi hambatan Trump membahas proposal Iran bersama tim keamanan nasional AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump membahas proposal terbaru Iran bersama tim keamanan nasionalnya, menandai fase krusial dalam negosiasi yang masih terhambat oleh perbedaan mendasar terkait isu nuklir dan Selat Hormuz.

Gedung Putih pada Senin mengonfirmasi bahwa proposal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan di tengah upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali dialog antara Washington dan Teheran setelah perang dan kegagalan perundingan sebelumnya.

Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa posisi AS tetap konsisten, dengan “garis merah” yang telah disampaikan secara jelas kepada publik maupun Iran.

Dalam konteks analisis, pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun jalur diplomasi kembali dibuka, ruang kompromi masih terbatas, terutama terkait tuntutan utama AS agar Iran tidak memiliki kemampuan mengembangkan senjata nuklir.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut Iran “serius” dalam mencapai kesepakatan, tetapi menegaskan bahwa setiap perjanjian harus memastikan pencegahan permanen terhadap pengembangan senjata nuklir.

Di sisi lain, laporan media menyebut Iran menawarkan pendekatan bertahap: membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri konflik sebagai langkah awal, sementara pembahasan program nuklir ditunda ke tahap berikutnya.

Perbedaan pendekatan ini mencerminkan strategi yang saling bertolak belakang. Iran berupaya meredakan tekanan ekonomi melalui pembukaan jalur energi strategis, sementara AS menempatkan isu nuklir sebagai prioritas utama yang tidak dapat ditunda.

Selat Hormuz menjadi titik kunci dalam dinamika ini. Sekitar 20 persen pasokan minyak global melewati jalur tersebut, sehingga ketidakstabilan di kawasan langsung memengaruhi harga energi, biaya logistik, dan pasar global.

Dalam kerangka geopolitik, kontrol atau pembukaan selat menjadi alat tawar yang sangat strategis bagi kedua pihak.

Upaya perundingan sebelumnya di Islamabad pada 11 April gagal mencapai kesepakatan, meskipun didahului gencatan senjata dua pekan yang dimediasi Pakistan dan kemudian diperpanjang oleh Trump.

Pembatalan kunjungan utusan khusus AS ke Pakistan akhir pekan lalu juga mencerminkan belum matangnya kondisi untuk melanjutkan negosiasi tingkat tinggi.

Saat ini, upaya untuk menggelar putaran pembicaraan berikutnya masih berlangsung, namun sejumlah isu utama tetap menjadi hambatan, termasuk blokade AS terhadap pelabuhan Iran, kontrol Selat Hormuz, dan masa depan program nuklir Teheran.

Bagi pengamat Timur Tengah, perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik telah bergeser ke fase diplomasi yang kompleks, di mana tekanan militer, ekonomi, dan politik saling berkelindan.

Pertemuan Trump dengan tim keamanan nasionalnya dapat dibaca sebagai upaya menentukan langkah berikutnya—apakah melanjutkan tekanan maksimum atau membuka ruang kompromi terbatas.