ROUNDUP: First day of UEFA qualifiers’ first leg concludes

Efe Ozkan
05 August 2026•Update: 05 August 2026
The first day of the first leg of qualifiers for UEFA tournaments concluded Tuesday as 11 games were played.
Here are the results for day one of the third qualifying round:
Slovakia’s Slovan Bratislava defeated Sweden’s Mjallby 2-1 playing away.
Armenia’s Ararat-Armenia edged out Slovenia’s Celje 2-1 playing at home.
Israeli Hapoel Be’er Sheva clinched a narrow 1-0 victory over Serbia’s Crvena Zvezda playing at home.
Bulgaria’s Levski Sofia won against Kazakhstan's FC Kairat 1-0 playing at home.
Croatia’s Dinamo Zagreb stomped Lithuania’s Kauno Zalgiris 5-0 in a home game.
The Czech Republic’s Sparta Praha defeated Olympique Lyonnais 2-1 playing at home.
Belgium’s Royale Union Saint-Gilloise tied 3-3 with Norway’s Bodo/Glimt in a home game.
Dutch side Nijmegen tied in a goalless draw with Greece’s Olympiacos in an away game
Ireland’s Shamrock Rovers defeated Albania’s Egnatia 3-1 playing at home.
Northern Ireland’s Larne tied Georgia’s Iberia 0-0 in a home game.
Latvia’s FK Auda edged out Albania’s Dinamo Tirana 1-0 playing at home.