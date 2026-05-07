U izraelskim napadima u južnom Libanu ubijene tri osobe Izraelska vojska nastavlja sa svakodnevnim napadima kršeći primirje objavljeno u aprilu

Tri libanska državljanina ubijena su u novim izraelskim zračnim napadima na Nabatieh, u južnom Libanu u utorak, uprkos tome što je primirje još uvijek trebalo biti na snazi, prema libanskoj nacionalnoj novinskoj agenciji, javlja Anadolu.

Izrael je izveo zračni napad u zoru na kamionet na cesti Habboush u blizini zgrade ureda za registraciju vozila u okrugu Nabatieh, usmrtivši dvije osobe, prema agenciji.

Jedna osoba je ubijena u izraelskom napadu dronom na kamionet za prevoz automobila u blizini stanice Safa na cesti Mifdoun, također u Nabatiehu, dodala je agencija.

Gradovi Habboush, Deir al-Zahrani i Kfour u južnom Libanu su od jutros pod jakim artiljerijskim granatiranjem, objavila je agencija.

Izraelski ratni avioni su izveli i zračni napad na grad Kfarrumman, prema navodima agencije.

Uprkos prekidu vatre objavljenom 17. aprila i produženom do 17. maja, izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i široko rasprostranjeno rušenje kuća u desetinama sela, što podsjeća na dugogodišnje razaranje Gaze.

Od 2. marta, u izraelskim napadima na Liban ubijeno je najmanje 2.715 ljudi, ranjeno 8.353 i raseljeno više od 1,6 miliona, što je oko petina stanovništva, prema posljednjim službenim podacima.

Izrael okupira područja u južnom Libanu, uključujući neka koja drži decenijama, a druga od rata 2023-2024, te je napredovao oko deset kilometara unutar južne granice tokom trenutnog sukoba.