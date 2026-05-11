Vojnik je poginuo tokom borbenih operacija uprkos produženju primirja i nastavku tenzija s Hezbollahom uoči pregovora u Washingtonu

Narednik izraelske vojske poginuo blizu granice s Libanom Vojnik je poginuo tokom borbenih operacija uprkos produženju primirja i nastavku tenzija s Hezbollahom uoči pregovora u Washingtonu

Izraelska vojska objavila je da je narednik poginuo tokom borbenih operacija u blizini granice s Libanom, javio je "Asharq News" rano u ponedjeljak.

Vojska je saopćila da je vojnik poginuo u napadu dronom u nedjelju na sjeveru Izraela.

U saopćenju je navedeno da je riječ o naredniku Alexanderu Glovanyovu (47), koji je poginuo nakon što je Hezbollah lansirao više dronova s eksplozivom prema području blizu libanske granice, prenijelo je nekoliko izraelskih medija.

Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade na Liban i razmjenu vatre s Hezbollahom uprkos primirju koje je na snazi od 17. aprila, a koje je kasnije produženo do sredine maja.

Izraelski napadi na Liban od 2. marta, ubrzo nakon početka rata s Iranom krajem februara, usmrtili su 2.846 ljudi, ranili 8.693 i raselili više od milion osoba.

Izrael također održava takozvanu "sigurnosnu zonu" na libanskoj teritoriji.

Sjedinjene Američke Države trebale bi biti domaćin mirovnih pregovora između dvije zemlje 14. i 15. maja u Washingtonu.