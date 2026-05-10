Nasilje na Zapadnoj obali: Okupatori napali trudnicu, vojska hapsila i ranila civile Trudnica i starija Palestinka među povrijeđenima dok se napadi i racije šire na nekoliko područja okupirane teritorije

Napadi izraelskih okupatora i vojni upadi širom okupirane Zapadne obale uzrokovali su u subotu brojne povrede među Palestincima usred eskalacije nasilja u nekoliko oblasti, navode izvori i medicinsko osoblje.

Izvori su za Anadolu rekli da su izraelski okupatori upali u selo Jurish i grad Aqraba u južnom Nablusu, bacajući kamenje na palestinske domove i napadajući stanovnike.

Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca saopštilo je da su njegove ekipe pružile pomoć 35-godišnjoj trudnici i 65-godišnjoj ženi nakon što su ih okupatori napali u selu Jurish.

U centralnom dijelu okupirane Zapadne obale, izraelski okupatori napali su selo Deir Jarir u istočnom Ramallahu, što je izazvalo sukobe nakon što su izraelske snage ušle u to područje kako bi zaštitile okupatore, navode izvori.

Izvori navode da su izraelski vojnici tokom racije pucali iz vatrenog oružja (živa municija), ranivši jednog Palestinca u stopalo i privodeći nekoliko stanovnika.

Izraelske snage su također izvršile raciju u gradu Al-Bireh u blizini Ramallaha, upavši na benzinsku pumpu na sjevernom ulazu u grad i privevši trojicu mladih Palestinaca koji su se nalazili unutra.

Prema lokalnim izvorima, izraelski vojnici su tokom racije konfiskovali snimke nadzornih kamera s pumpe.

U izbjegličkom kampu Jalazone u sjevernom Ramallahu, izraelske snage su tokom još jedne racije raspoređene u nekoliko naselja, ali nije bilo izvještaja o hapšenjima.

Dalje na jugu, izraelske snage su upale u grad Beit Ummar sjeverno od Hebrona, ispaljujući kanistere sa suzavcem zbog čega su desetine Palestinaca patile od gušenja.

U Betlehemu, izraelske snage su izvršile raciju u svadbenom salonu u gradu Doha, zapadno od grada, te su blokirale okolno područje bez izvještaja o hapšenjima.

Okupirana Zapadna obala bilježi eskalaciju nasilja od početka izraelskog rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, uključujući ubistva, hapšenja, rušenje kuća i širenje naselja, navode palestinski zvaničnici.

Najmanje 1.155 Palestinaca je od tada ubijeno, oko 11.750 povrijeđeno, a skoro 22.000 uhapšeno na okupiranoj Zapadnoj obali, prema zvaničnim palestinskim podacima.