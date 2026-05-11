Najnoviji napadi dolaze kao nova kršenja prekida vatre koji je na snazi ​​od oktobra 2025.

Izraelska vojska ranila dvoje Palestinaca u Gazi Najnoviji napadi dolaze kao nova kršenja prekida vatre koji je na snazi ​​od oktobra 2025.

Dvoje Palestinaca je ranjeno u ponedjeljak ujutro u dva napada izraelskih vojnika u Pojasu Gaze, usred kontinuiranog kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi ​​od oktobra 2025, javlja Anadolu.

Medicinski izvori rekli su za Anadolu da je jedan Palestinac lakše ranjen kada su izraelski vojnici otvorili vatru u Beit Lahiji na sjeveru Gaze. Prevezen je u bolnicu Al-Shifa, zapadno od grada Gaze.

U gradu Gazi, mladi prolaznik je ranjen u blizini raskrsnice Samer u centru grada kada je izraelska mehanizacija postavljena istočno od "žute linije" otvorila vatru. Linija odvaja područja koja kontroliše izraelska vojska od područja iz kojih se povukla.

Medicinski izvor je rekao za Anadolu da je mladić prevezen u bolnicu Mamdani, bez detalja o njegovom stanju.

Svjedoci su rekli da je snažna eksplozija potresla istočni dio grada Gaze rano u ponedjeljak nakon što je izraelska vojska izvela operaciju rušenja, dok je artiljerija ispaljivala granate prema okolnom području.

U Khan Younisu na jugu Gaze, izraelska vojna vozila su pucala iz mitraljeza na područja istočno i u centru grada, što se poklopilo s artiljerijskim granatiranjem.

Izraelski ratni brodovi također su ispalili topove i granate prema obali grada.

Od stupanja na snagu prekida vatre, u napadima izraelske vojske ubijen je 851 Palestinac, a ranjeno 2.437, saopćilo je u nedjelju Ministarstvo zdravstva.

Sporazum je postignut nakon dvije godine genocidnog rata Izraela, koji je počeo 8. oktobra 2023. godine, a kasnije se nastavio u više oblika.

U ratu je ubijeno više od 72.000 ljudi, ranjeno više od 172.000, a prouzrokovao je široko rasprostranjeno razaranje koje je pogodilo 90 posto civilne infrastrukture.