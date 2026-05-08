Joseph Aoun: Liban se obavezao na potpuno primirje prije razgovora s Izraelom Libanski predsjednik poziva EU da izvrši pritisak na Izrael da zaustavi napade, rušenje kuća, ciljanje medicinara, novinara i radnika civilne zaštite

Libanski predsjednik je u petak naglasio da je njegova zemlja i dalje posvećena sveobuhvatnom i potpunom prekidu vatre i prekidu svih vojnih operacija kao osnovi za pokretanje pregovora s Izraelom, javlja Anadolu.

Joseph Aoun je dao ove komentare tokom sastanka s komesarkom Evropske unije za jednakost i upravljanje krizama Hadjom Lahbib u Predsjedničkoj palati Baabda, saopćilo je libansko predsjedništvo.

Aoun je rekao Lahbib da bi podrška EU Libanu trebala pomoći u vršenju pritiska na Izrael da se pridržava primirja, navodi se u saopćenju.

"Na Izrael se mora izvršiti pritisak kako bi se spriječilo da diže u zrak i buldožerima uništava kuće u selima koja okupira na jugu, kao i da cilja medicinare, novinare i radnike civilne zaštite", rekao je Aoun, prema saopćenju predsjedništva.

Aoun je ponovo potvrdio da je Liban "posvećen prekidu vatre i zaustavljanju svih vojnih operacija" kako bi se započeli pregovori usmjereni na okončanje nestabilne situacije na jugu, otvarajući put za ponovno raspoređivanje libanonske vojske do međunarodne granice, oslobađanje libanskih pritvorenika i povratak raseljenih osoba u njihove gradove i sela.

Uprkos prekidu vatre objavljenom 17. aprila i produženom do 17. maja, izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i široko rasprostranjeno rušenje kuća u desetinama sela, što podsjeća na dugogodišnje razaranje Gaze.

Od 2. marta, u izraelskim napadima na Liban ubijeno je najmanje 2.727 ljudi, ranjeno 8.438 i raseljeno više od 1,6 miliona, što je oko petina stanovništva, prema posljednjim zvaničnim podacima.

Izrael okupira područja u južnom Libanu, uključujući neka koja drži decenijama, a druga od rata 2023-2024, i napredovao je oko 10 kilometara unutar južne granice tokom trenutnog sukoba.