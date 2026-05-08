Tri izraelska vojnika ranjena u napadima dronovima blizu granice s Libanom

Eksplozivni dronovi koje je lansirao Hezbollah pogodili su sjever Izraela i jug Libana, navodi izraelska vojska

Tri izraelska vojnika ranjena su u petak nakon što su dronovi Hezbollaha pogodili područja na sjeveru Izraela i jugu Libana, saopćila je izraelska vojska.

Vojska je navela da je Hezbollah lansirao eksplozivni dron prema sjevernom Izraelu, u blizini granice s Libanom, pri čemu je jedan vojnik teško, a drugi umjereno ranjen.

Ranije u petak, dronovi Hezbollaha eksplodirali su i u blizini izraelskih trupa koje djeluju na jugu Libana, pri čemu je još jedan vojnik zadobio umjerene povrede, dodaje se u saopćenju.

Hezbollah se zasad nije oglasio povodom izraelskih tvrdnji.

Uprkos primirju koje je proglašeno 17. aprila i produženo do 17. maja, izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade na Liban i široko rušenje kuća u desetinama sela, što podsjeća na višegodišnje razaranje Pojas Gaze.

Od 2. marta izraelski napadi na Liban usmrtili su najmanje 2.727 ljudi, ranili 8.438 i raselili više od 1,6 miliona osoba, odnosno oko petine stanovništva, prema posljednjim zvaničnim podacima.

Izrael i dalje okupira područja na jugu Libana, uključujući teritorije koje drži decenijama, kao i dijelove zauzete tokom sukoba 2023–2024. Izraelske snage su također napredovale oko 10 kilometara unutar južne granice tokom posljednjeg sukoba.