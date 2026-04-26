Tim Sigurnosnih snaga Kosova (KSB) otputovao u Gazu

Tim Sigurnosnih snaga Kosova (KSB) otputovao je u Gazu kako bi izvršio izviđanje područja gdje će njihove trupe djelovati u sklopu međunarodne mirovne misije, javlja Anadolu.



KSB je objavio da je njihov komandant, general-pukovnik Bashkim Jashari, poslao ovaj tim u Gazu kako bi se tokom ove posjete grupe KSB-a izvršila preliminarna procjena i koordinacija aktivnosti raspoređivanja kontingenta KSB-a, koji će djelovati u okviru mirovne misije Međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF) u Gazi.

"Tokom ove posjete, delegacija je održala niz sastanaka i razgovora s nacionalnim vlastima za upravljanje Gazom i relevantnim timovima, kao i s predstavnicima Centra za civilno-vojnu koordinaciju (CMCC), koji djeluje pod nadzorom Odbora za mir, u skladu s Rezolucijom UN-a 2803", navodi se u saopćenju KSB-a.

KSB su objavile da su tokom ovih sastanaka vođeni razgovori o procesu integracije kontingenta KSB-a, razvoju zajedničkih operacija i koordinaciji logističke podrške.

Skupština Kosova odobrila je sporazum o slanju KSB-a u Gazu 17. aprila.

Premijer Albin Kurti ocijenio je da su KSB spremne da učestvuju u ovim mirovnim snagama i da pomognu narodu Gaze, također i zato što je samo Kosovo korisnik međunarodnih snaga od 1999. godine.