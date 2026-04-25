U izraelskim napadima u Gazi u tri godine ubijeno 72.568 Palestinaca

Ali Semerci
25 April 2026•Ažuriranje: 25 April 2026
U izraelskim napadima u Gazi od oktobra 2023. godine ubijeno je 72.568 Palestinaca, javlja Anadolu.
Izraelska vojska nastavlja napade na Pojas Gaze uprkos prekidu vatre.
Iz Ministarstva zdravlja u Gazi navedeno je da je 17 mrtvih i 32 ranjenih dovedeno u bolnice u Gazi u posljednjih 48 sati.
Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine, u izraelskim napadima je ubijeno 809 ljudi, a 2.267 je povrijeđeno, dok je 761 tijelo pronađeno u ruševinama.
Ukupan broj ubijenih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 72.585, a 172.370 je povrijeđeno.
Hiljade tijela još uvijek se nalaze pod ruševinama u Pojasu Gaze.