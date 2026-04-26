Peter Magyar najavio da u srijedu ide u Brisel na sastanak sa Ursulom von der Leyen

Peter Magyar, lider stranke Tisza koja je pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, najavio je posjetu Briselu u srijedu i sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, javlja Anadolu.

"U srijedu ću otputovati u Brisel na neformalne razgovore s predsjednicom Evropske komisije", rekao je on na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Istakao je da će tema razgovora za Von der Leyen biti oslobađanje sredstava EU fondova koja je Evropska unija zamrzla zbog sporova sa odlazećim mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

"Nemamo vremena za gubljenje", poručio je Magyar.

Peter Magyar je ostvario ubjedljivu pobjedu nad Viktorom Orbanom na parlamentarnim izborima održanim 12. aprila, prema podacima Nacionalne izborne kancelarije.

Magyar je ranije ovog mjeseca, nakon završetka prve runde visokih pregovora s predstavnicima Evropske komisije u Budimpešti, izjavio da su pregovori s Evropskom komisijom u Budimpešti ključni za deblokadu milijardi eura iz fondova EU.

On je poručio da ta sredstva pripadaju Mađarskoj, te najavio reformske mjere, uključujući borbu protiv korupcije, jačanje nezavisnosti pravosuđa i medija, kao i saradnju s evropskim institucijama kako bi se ubrzao pristup fondovima.