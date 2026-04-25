Demonstranti ispred Fakulteta političkih nauka tražili odgovornost i prekid akademske saradnje s Izraelom

Studenti protestovali u Zagrebu zbog predavanja Iddoa Netanyahua, brata izraelskog premijera Demonstranti ispred Fakulteta političkih nauka tražili odgovornost i prekid akademske saradnje s Izraelom

Studenti Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Zagrebu protestovali su ispred zgrade fakulteta zbog jučerašnjeg gostujućeg predavanja na kojem je učestvovao Iddo Netanyahu, brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Nezadovoljstvo studenata izazvalo je njegovo gostovanje na kolegiju koji je organizovao profesor Boris Havel.

Oko pedesetak studenata okupilo se ispred fakulteta noseći transparente, zahtijevajući odgovornost uprave i prekid akademske saradnje s institucijama iz Izraela.

Na mjesto događaja stigla je i policija koja je evidentirala okupljene, a lokalni mediji javljaju da nije bilo intervencija niti narušavanja javnog reda i mira.