Ruski ministar odbrane stigao u radnu posjetu Sjevernoj Koreji Andrej Belousov sastao se sa sjevernokorejskim kolegom No Gwang-cholom i drugim zvaničnicima

Ruski ministar odbrane Andrej Belousov doputovao je u nedjelju u radnu posjetu Sjevernoj Koreji, javlja Anadolu.

Belousov će razgovarati s najvišim rukovodstvom Sjeverne Koreje i komandom oružanih snaga zemlje, saopćilo je Ministarstvo odbrane.

"U okviru posjete, šef ruskog vojnog odjela održat će sastanke u Pjongjangu s najvišim rukovodstvom DNRK i komandom oružanih snaga zemlje, te će učestvovati u svečanim i komemorativnim događajima", saopćilo je ministarstvo.

Na aerodromu u Pjongjangu, Belousova je dočekao sjevernokorejski ministar odbrane No Gwang-chol.

Ranije tog dana, još jedan visoki ruski zvaničnik, predsjedavajući donjeg doma ruskog parlamenta, Državne dume, Vjačeslav Volodin, sastao se sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom.

Volodin je u subotu stigao u Pjongjang kako bi učestvovao u nedjeljnoj ceremoniji otvaranja Memorijalnog kompleksa i Muzeja borbenih podviga heroja strane vojne operacije, posvećenog korejskim vojnicima poginulim boreći se za Rusiju u ratu u Ukrajini.

"Velika nam je čast što smo ovih dana u Pjongjangu, što učestvujemo u otvaranju Memorijalnog kompleksa i Muzeja borbenih podviga heroja strane vojne operacije. Ruski narod nikada neće zaboraviti podvig korejskih vojnika", rekao je Volodin Kimu na otvaranju sastanka.

Volodin je napomenuo da je uspostavljeni odnos između Putina i Kim Jong-una "postao garancija za izgradnju budućnosti".

Uoči sastanka s Kimom, Volodin je razgovarao sa svojim sjevernokorejskim kolegom, predsjedavajućim Predsjedništva Vrhovne narodne skupštine Demokratske Narodne Republike Koreje Choe Ryong-haeom.