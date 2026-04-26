U izraelskim napadima u Gazi u tri godine ubijeno 72.587 Palestinaca

U izraelskim napadima u Gazi od oktobra 2023. godine ubijeno je 72.587 Palestinaca, javlja Anadolu.

Izraelska vojska nastavlja napade na Pojas Gaze uprkos prekidu vatre.

Iz Ministarstva zdravlja u Gazi navedeno je da su dva tijela i 11 ranjenih dovedena u bolnice u Gazi u posljednja 24 sata.

Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine, u izraelskim napadima je ubijeno 811 ljudi, a 2.278 je ranjeno.

Ispod ruševina je u istom periodu izvučeno 761 tijelo.

Ukupan broj poginulih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 72.587, a 172.381 je ranjeno.

Hiljade tijela još uvijek se nalaze pod ruševinama u Pojasu Gaze.