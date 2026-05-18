Ryanair: Evropa i dalje relativno dobro snabdjevena avionskim gorivom

Procjenjujući globalnu krizu avionskog goriva, koja se naglo pogoršala zbog aktuelnih tenzija na Bliskom istoku, izvršni direktor irskog niskobudžetnog avioprijevoznika Ryanaira izjavio je da je "Evropa i dalje relativno dobro snabdjevena avionskim gorivom, uz značajne količine koje dolaze iz Zapadne Afrike, Amerike i Norveške".

"Sukob na Bliskom istoku stvorio je ekonomsku neizvjesnost i još uvijek nije poznato kada će Hormuški moreuz ponovo biti otvoren", rekao je Michael O’Leary u ponedjeljak.

Podsjetivši da su globalne promptne cijene avionskog goriva porasle na više od 150 dolara po barelu, rekao je da će konzervativna strategija zaštite od promjena cijena goriva pomoći da se zaštiti zarada grupacije u trenutnim veoma nestabilnim tržišnim uslovima.

Prihodi grupacije porasli su 11 posto na 15,54 milijarde eura (18 milijardi dolara) u prvom kvartalu 2026. godine, rekao je, dodajući da su prihodi od redovnih letova povećani 14 posto na 10,56 milijardi eura jer je broj putnika porastao četiri posto uz 10 posto više cijene karata.