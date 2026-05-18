Zaljevske zemlje osudile napad dronovima na Saudijsku Arabiju iz Iraka

Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Kuvajt osudili su u ponedjeljak napad dronovima na Saudijsku Arabiju nakon što su bespilotne letjelice iz Iraka ušle u zračni prostor kraljevine.

Saudijske vlasti saopćile su u nedjelju da je protivzračna odbrana presrela i uništila tri bespilotne letjelice koje su došle iz Iraka.

"Ovi napadi predstavljaju kršenje suvereniteta bratske Kraljevine Saudijske Arabije i prijetnju njenoj sigurnosti i stabilnosti", navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova UAE-a.

U saopćenju je izražena "puna solidarnost UAE-a sa Saudijskom Arabijom i podrška svim mjerama usmjerenim na očuvanje njene sigurnosti i stabilnosti".

Ministarstvo vanjskih poslova Katara također je osudilo napad, nazvavši ga "kršenjem suvereniteta Kraljevine, prijetnjom njenoj sigurnosti i sigurnosti regije".

Ministarstvo je ponovilo "punu solidarnost Katara s Kraljevinom Saudijskom Arabijom i podršku svim mjerama koje poduzima radi očuvanja svoje sigurnosti, suvereniteta te sigurnosti svojih građana i stanovnika na svojoj teritoriji".

Kuvajt je također izrazio "snažnu osudu i negodovanje zbog agresije" na saudijsku teritoriju iz Iraka.

Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da napad predstavlja "nastavak niza flagrantnih kršenja međunarodnog prava i relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, posebno Rezolucije 2817, čime se podrivaju regionalna sigurnost i stabilnost".

Ministarstvo je navelo da stoji uz Saudijsku Arabiju "u svim mjerama koje poduzima radi očuvanja svoje sigurnosti i stabilnosti te osiguravanja sigurnosti svoje teritorije".

Saudijsko ministarstvo odbrane saopćilo je u nedjelju da "zadržava pravo da odgovori u odgovarajuće vrijeme i na odgovarajućem mjestu" nakon napada.

Rijad nije identificirao stranu odgovornu za lansiranje dronova, navodeći samo da su u saudijski zračni prostor ušli iz Iraka.

Regionalne tenzije eskalirale su otkako su SAD i Izrael u februaru pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.