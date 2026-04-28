Direktor Ryanaira upozorio da bi evropske aviokompanije mogle propasti ako cijene goriva ostanu visoke

Izvršni direktor Ryanaira izjavio je u utorak da bi neke evropske aviokompanije mogle propasti ako cijene avionskog goriva ostanu visoke tokom ljeta, jer se sektor avijacije suočava sa sve većim pritiskom troškova zbog rata na Bliskom istoku i poremećaja oko Hormuškog moreuza, javlja Anadolu.

Michael O'Leary rekao je za CNBC da je niskotarifni prevoznik Ryanair relativno zaštićen jer je osigurao 80 posto potreba za gorivom, ali je upozorio da bi se konkurenti sa slabijim pozicijama zaštite mogli suočiti sa "stvarnim finansijskim poteškoćama".

"Mlazni A-1 je u martu koštao oko 80 dolara (68,40 eura) po barelu. Sada je 150 dolara (128,24 eura)", rekao je O'Leary, dodajući da ako cijene ostanu na tom nivou u julu, augustu i septembru, "vidjet ćete propast evropskih aviokompanija".

Prosječna cijena mlaznog goriva porasla je na 179 dolara (153,04 eura) po barelu u sedmici koja je završila 24. aprila, prema podacima Monitora cijena mlaznog goriva Međunarodnog udruženja za zračni prijevoz.

Cijene goriva su porasle otkako je Hormuški moreuz, ključna ruta za globalne isporuke energije, blokiran nakon što je 28. februara počeo rat na Bliskom istoku.

O'Leary je rekao da je Ryanair "najbolje izolirana i najzaštićenija aviokompanija u Evropi" i da neće nametati doplate za gorivo niti povećavati cijene zbog viših troškova goriva.

Rekao je da su se zabrinutosti oko snabdijevanja gorivom u Velikoj Britaniji smanjile posljednjih sedmica, ali da se Hormuški moreuz mora ponovo otvoriti "što je prije moguće".

Međunarodna agencija za energiju nedavno je saopćila da bi se Evropa mogla suočiti s nestašicom mlaznog goriva u roku od nekoliko sedmica, ovisno o svojoj sposobnosti da zamijeni izgubljene zalihe s Bliskog istoka, koji je ranije činio veliki dio neto uvoza mlaznog goriva u regiji.

Drugi evropski prevoznici već poduzimaju mjere za ograničavanje učinka viših troškova goriva.

EasyJet je saopćio da je u martu imao dodatnih 25 miliona funti (34 miliona dolara ili 29,07 miliona eura) troškova goriva i očekuje da će zabilježiti gubitak između 540 i 560 miliona funti (631 i 655 miliona eura) za šest mjeseci do 31. marta.

Aviokompanija je osigurala 70 posto svojih ljetnih potreba za gorivom, ali je saopštila da očekuje smanjenje kapaciteta i veće cijene karata.

Lufthansa je smanjila broj kratkih letova za 20.000 do oktobra kako bi uštedjela 40.000 metričkih tona mlaznog goriva i smanjila neprofitabilne rute.

Skandinavska aviokompanija SAS otkazuje 1.000 letova u aprilu zbog troškova goriva, dok holandski prevoznik KLM smanjuje kapacitet za 80 letova zbog rastućih cijena kerozina.