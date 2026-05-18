Iran tvrdi da se razgovori sa SAD-om nastavljaju uz posredovanje Pakistana Amerikanci su iznijeli prijedloge, a i mi smo predstavili svoje stavove, rekao je portparol Ministarstva vanjskih poslova

Portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei izjavio je u ponedjeljak da se razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama nastavljaju uz posredovanje Pakistana.

"Pokrenuli su spekulacije o obogaćivanju uranija i nuklearnim materijalima, a mi smo saopćili da to nema nikakvu osnovu", rekao je Baqaei u izjavama koje je prenijela novinska agencija Mehr.

"Amerikanci su iznijeli prijedloge, a i mi smo predstavili svoje stavove", dodao je.

Baqaei je također odgovorio na prijedlog američko-bahreinske rezolucije o Hormuškom moreuzu, rekavši da Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija ne može optuživati Iran za podrivanje sigurnosti regiona.

"Kina i Rusija znaju da su glavni izvor nesigurnosti na moru i prijetnje slobodnoj trgovini Sjedinjene Američke Države", rekao je.

"Ako međunarodna zajednica želi djelovati odgovorno, trebala bi osuditi postupke Sjedinjenih Američkih Država", dodao je Baqaei.

U međuvremenu, izvor blizak pregovorima rekao je za iransku novinsku agenciju Tasnim da je Teheran pakistanskim posrednicima predao revidirani tekst od 14 tačaka, koji bi oni trebali dostaviti američkoj strani.

Washington je nedavno poslao tekst kao odgovor na prethodni iranski prijedlog od 14 tačaka, koji je također dostavljen uz posredovanje Pakistana, dodao je izvor.

Prema navodima izvora, Iran je predao revidiranu verziju nakon unošenja izmjena "u skladu s uspostavljenim mehanizmom" za razmjenu poruka između dvije strane.

Novi iranski tekst fokusiran je na pregovore usmjerene ka okončanju rata i na mjere izgradnje povjerenja koje se očekuju od američke strane, rekao je izvor.

Regionalne tenzije eskalirale su nakon što su SAD i Izrael u februaru pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali razgovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je neograničeno produžio primirje.