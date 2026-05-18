Globalna Flotila Sumud zahtijeva siguran prolaz za humanitarnu misiju u Gazu

Mohammad Sıo
18 Maj 2026•Ažuriranje: 18 Maj 2026
Humanitarna Globalna flotila Sumud zahtijeva siguran prolaz za svoju humanitarnu misiju u Pojas Gaze, optužujući Izrael za provođenje ilegalnih akata piratstva, javlja Anadolu.
U saopštenju flotile navodi se da su izraelske snage napale prvi od njenih brodova usred bijela dana u međunarodnim vodama, dok su vojni brodovi presreli flotu.
"Zahtijevamo siguran prolaz za našu legalnu, nenasilnu humanitarnu misiju", ističe se u saopštenju.
Flotila je također pozvala vlade da intervenišu, optužujući Izrael za provođenje ilegalnih akata piratstva s ciljem održavanja genocidne opsade Gaze.
"Normalizacija nasilja okupacije prijetnja je za sve nas", dodaje se u saopštenju.
Ova grupa je navela da su izraelski ratni brodovi opkolili civile na flotili oko 250 nautičkih milja od Gaze u "još jednom ilegalnom presretanju na otvorenom moru u međunarodnim vodama".
Prenosi uživo s flotile ranije su prikazali izraelske mornaričke snage kako jedna za drugom napadaju brodove koji prevoze aktiviste iz 39 zemalja u međunarodnim vodama Sredozemnog mora.
Izraelski dnevni list "Yedioth Ahronoth" izvijestio je da je izraelska vojska pritvorila aktiviste na brodovima i da ih prebacuje na mornarički brod opisan kao plutajući zatvor, prije nego što ih transportuje u luku Ashdod.