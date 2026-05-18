Izraelske snage napale brodove koji prevoze aktiviste iz 39 zemalja u međunarodnim vodama Sredozemnog mora

Globalna Flotila Sumud zahtijeva siguran prolaz za humanitarnu misiju u Gazu Izraelske snage napale brodove koji prevoze aktiviste iz 39 zemalja u međunarodnim vodama Sredozemnog mora

Humanitarna Globalna flotila Sumud zahtijeva siguran prolaz za svoju humanitarnu misiju u Pojas Gaze, optužujući Izrael za provođenje ilegalnih akata piratstva, javlja Anadolu.

U saopštenju flotile navodi se da su izraelske snage napale prvi od njenih brodova usred bijela dana u međunarodnim vodama, dok su vojni brodovi presreli flotu.

"Zahtijevamo siguran prolaz za našu legalnu, nenasilnu humanitarnu misiju", ističe se u saopštenju.

Flotila je također pozvala vlade da intervenišu, optužujući Izrael za provođenje ilegalnih akata piratstva s ciljem održavanja genocidne opsade Gaze.

"Normalizacija nasilja okupacije prijetnja je za sve nas", dodaje se u saopštenju.

Ova grupa je navela da su izraelski ratni brodovi opkolili civile na flotili oko 250 nautičkih milja od Gaze u "još jednom ilegalnom presretanju na otvorenom moru u međunarodnim vodama".

Prenosi uživo s flotile ranije su prikazali izraelske mornaričke snage kako jedna za drugom napadaju brodove koji prevoze aktiviste iz 39 zemalja u međunarodnim vodama Sredozemnog mora.

Izraelski dnevni list "Yedioth Ahronoth" izvijestio je da je izraelska vojska pritvorila aktiviste na brodovima i da ih prebacuje na mornarički brod opisan kao plutajući zatvor, prije nego što ih transportuje u luku Ashdod.