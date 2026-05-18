Izraelski okupatori zapalili tor za ovce i napali palestinsku djecu na okupiranoj Zapadnoj obali Prema zvaničnim podacima, u napadima izraelske vojske i okupatora od oktobra 2023. godine ubijena su 1.162 Palestinca, dok je oko 12.245 povrijeđeno

Izraelski okupatori zapalili su u ponedjeljak tor za ovce u Hebronu, posjekli stabla maslina i napali djecu u Ramallahu, u najnovijim napadima na okupiranoj Zapadnoj obali, saopštili su palestinski izvori, prenosi Anadolu.

Naoružani okupatori su pod zaštitom izraelske vojske napali kuću jednog palestinskog stanovnika u oblasti Wadi al-Rakhim u Hebronu, zapalivši njegov tor za ovce i tradicionalnu glinenu peć koja se koristi za pečenje hljeba, izjavio je za Anadolu aktivista protiv naseljavanja Osama Makhamra.

Vlasnik kuće zadobio je opekotine na ruci dok je pokušavao ugasiti požar, dodao je on.

U istočnom Ramalahu, grupa za prava beduina Al-Baidar navela je u saopštenju da su okupatori posjekli nekoliko stabala maslina u gradu Taybeh, u novom napadu čija su meta bili palestinsko poljoprivredno zemljište i imovina.

Ova organizacija je saopštila da su izraelski okupatori također upali u zajednicu Abu Faza al-Kaabneh istočno od grada, te da su provocirali i maltretirali djecu dok su išla prema školi.

Napadi okupatora, podržani od izraelske vojske, doveli su do čupanja, vandaliziranja i trovanja 4.414 stabala maslina, uglavnom u guvernerijama Hebron, Ramalah, al-Bireh, Nablus, Istočni Jerusalem i Betlehem, navodi se u izvještaju palestinske Komisije za otpor kolonizaciji i zidu.

U napadima izraelske vojske i okupatora na Zapadnoj obali ubijena su 1.162 Palestinca, povrijeđeno ih je oko 12.245, a došlo je i do blizu 23.000 hapšenja od oktobra 2023. godine, pokazuju zvanični palestinski podaci.