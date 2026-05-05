Potvrdila Tajna služba SAD-a: Pucnjava u blizini Bijele kuće

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
05 Maj 2026•Ažuriranje: 05 Maj 2026
Američka Tajna služba potvrdila je u ponedjeljak da je njeno osoblje reagovalo na pucnjavu u kojoj je učestvovao policajac u blizini kompleksa Bijele kuće u Washingtonu, javlja Anadolu.
"Pripadnici Tajne službe SAD-a nalaze se na mjestu pucnjave u kojoj je učestvovao policajac na uglu 15. ulice i Avenije Independence u Washingtonu", saopćila je Tajna služba u objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Pozvali su građane da izbjegavaju to područje dok hitne službe nastavljaju upravljati situacijom.
Potvrdili su da je "jedna osoba upucana od strane policije, a njihovo stanje trenutno nije poznato".
Nije objavljeno više detalja o okolnostima koje su dovele do pucnjave.