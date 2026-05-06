Prekid vatre koji je proglasio ukrajinski predsjednik Zelenski stupio na snagu

Prekid vatre koji je proglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stupio je na snagu u ponoć (21:00 GMT) u Ukrajini.

Zelenski je u ponedjeljak proglasio prekid vatre s Rusijom "počevši od 00:00 u noći između 5. i 6. maja" (po kijevskom vremenu), rekavši da je "ljudski život daleko vredniji od bilo kakve proslave godišnjice".

Njegova izjava uslijedila je nakon što je rusko Ministarstvo odbrane objavilo primirje za 8. i 9. maj "u čast proslave pobjede sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu".

U izjavi na Telegramu, Ministarstvo je reklo da će Moskva poduzeti "sve potrebne" mjere kako bi osigurala sigurnost tokom proslava i zaprijetilo "masovnim" raketnim napadom odmazde ako one budu poremećene.

Međutim, Zelenski je rekao da Ukrajini nije upućen nikakav službeni zahtjev u vezi s "prekidom neprijateljstava" koji je Moskva najavila za proslavu Dana pobjede u Rusiji.

Kirilo Budanov, šef ukrajinskog predsjedničkog ureda, rekao je u utorak da prekid vatre koji je predložio Kijev odražava njegovu "iskrenu želju za mirom", dodajući da će Ukrajina nastaviti primirje ako Moskva uzvrati.

Prijedlog Zelenskog, nastavio je, nije ograničen datumima "radi nametanja ideoloških dogmi, već radi očuvanja ljudskih života i vraćanja sigurnosti".