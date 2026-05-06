Iran osudio UAE zbog „saradnje sa neprijateljskim stranama“ i negirao tvrdnje o napadima Ministarstvo vanjskih poslova upozorava na posljedice po regionalnu stabilnost

Ministarstvo vanjskih poslova Irana osudilo je ono što je opisalo kao saradnju Ujedinjenih Arapskih Emirata sa „neprijateljskim stranama“, upozoravajući na moguće posljedice po regionalni mir i stabilnost, prenosi Anadolu.

U saopćenju, ministarstvo je optužilo Abu Dhabi da dozvoljava vojno prisustvo Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na svojoj teritoriji, navodeći da takve akcije ugrožavaju iransku nacionalnu sigurnost i regionalnu stabilnost.

Također je odbacilo tvrdnje UAE da je Iran pokrenuo raketne napade ili napade dronovima na tu zemlju, nazivajući ove optužbe „neosnovanim“.

Iz ministarstva je navedeno da su nedavne odbrambene akcije Irana bile usmjerene isključivo na suprotstavljanje aktivnostima SAD-a u regiji.

Pozvali su UAE da izbjegavaju, kako su naveli, umiješanost sa neprijateljskim akterima i ponovili iransku posvećenost međunarodnom pravu i principima dobrosusjedskih odnosa.

U saopćenju se dodaje da Iran zadržava pravo da preduzme neophodne mjere za odbranu svojih nacionalnih interesa i sigurnosti.

Ranije su iranske oružane snage demantovale da su posljednjih dana izvele bilo kakve napade projektilima ili dronovima na UAE, izvijestili su iranski državni mediji IRIB.

IRIB se pozvao na izjavu glasnogovornika Centralnog štaba Khatam al-Anbiya, navodeći da takve operacije nisu provedene, te dodajući da bi svaka takva akcija bila „jasno i zvanično objavljena“.

Glasnogovornik je također odbacio optužbe Ministarstva odbrane UAE kao „besmislene“ i upozorio da će, ukoliko bilo kakav napad na Iran krene sa teritorije UAE, Teheran odgovoriti „odlučnom i otrežnjujućom“ odmazdom.

Ove izjave dolaze usred pojačanih tenzija u Zaljevu, uključujući i drugi uzastopni dan prijavljenih udara čija je meta bio UAE.

Vlasti u UAE su saopćile da je njihova zračna odbrana presrela valove projektila i dronova lansiranih iz Irana, pri čemu je raniji napad izazvao veliki požar u zoni naftne industrije Fujairah.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana i poremećaje u Hormuškom moreuzu.

Prekid vatre je stupio na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu donijeli trajan sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez utvrđenog roka.

Od 13. aprila, SAD provodi pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u ovom strateškom plovnom putu.