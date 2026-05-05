SAD objavio da su preusmjerili 51 plovilo iz iranskih luka

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
05 Maj 2026•Ažuriranje: 05 Maj 2026
SAD je u utorak saopćio da je 51 plovilo koje pokušava ući ili izaći iz iranskih luka dobilo naredbu da se okrene ili vrati u luku pod njihovom pomorskom blokadom, javlja Anadolu.
"Do danas, 51 plovilo je dobilo naredbu da se okrene ili vrati u luku kako bi se spriječio ulazak ili izlazak komercijalnih brodova iz Irana", saopćio je CENTCOM na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Ažurirana brojka pokazala je povećanje od dva u poređenju sa 49 plovila za koja je ranije prijavljeno da su preusmjerena.
Američki mornar na straži na razaraču s navođenim raketama USS Michael Murphy (DDG 112) uočen je kako prati operacije letenja u Arapskom moru dok američke snage provode blokadu, prema CENTCOM-u.
Od 13. aprila, SAD je uveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u Hormuškom moreuzu, kao odgovor na iranska ograničenja prolaza plovila tim plovnim putem zbog rata koji je počeo 28. februara i trenutno je na čekanju.