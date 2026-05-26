Erdogan upozorio da Izrael nastavlja napade i ilegalne aktivnosti naseljavanja uprkos prekidu vatre Negativni efekti rata izazvanog provokacijama Izraela osjećaju se u energetici, trgovini, transportu, ekonomiji, poljoprivredi i sigurnosti, kazao je turski predsjednik

Dok muslimanski svijet teži atmosferi mira, Izrael nastavlja svoju okupaciju, razaranja, masakre i ilegalne aktivnosti naseljavanja od Gaze do Zapadne obale, Istočnog Jerusalema i Libana, kršeći prekide vatre koji su na snazi, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak.

U poruci povodom muslimanskog praznika Kurban-bajrama, Erdogan je zahvalio Bogu što je Turskoj omogućio da još jedan praznik dočeka u dobrom zdravlju i miru, ali je također izrazio žaljenje zbog toga što se negativni efekti rata u Iranu, izazvanog izraelskim provokacijama, osjećaju u više međunarodnih sektora, uključujući energetiku, poljoprivredu, trgovinu, transport, ekonomiju i sigurnost.

“U periodu kada se naš region bori s krizama, Turska se ističe kao ostrvo stabilnosti sa svojom ekonomijom, sposobnim kadrovima i ojačanim unutrašnjim frontom”, rekao je Erdogan u poruci objavljenoj na predsjedničkoj web stranici, kao i u video formi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

On je također rekao da Turska sada ubire plodove politika vođenih tokom protekle 23 godine pod vodstvom Stranke pravde i razvoja (AK Parti), uprkos kritikama i opstrukcijama, posebno u pogledu impresivnog napretka u odbrambenoj industriji.

“Sa izvozom u oblasti odbrane i avioindustrije koji je porastao sa 248 miliona dolara na više od deset milijardi dolara, Turska piše rijetku uspješnu priču u svijetu”, dodao je.

Erdogan je rekao da će Turska, kada se nestabilnost u regionu smanji, izaći kao jedna od sjajnih zvijezda nove ere.

“Radimo sve što je potrebno za to”, rekao je, misleći na odlučne napore Turske, uključujući ponude za posredovanje, u cilju promovisanja mira u regionu.