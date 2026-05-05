Rusija 6. maja ponovo otvara konzulat u Isfahanu Ruski Generalni konzulat u Isfahanu obustavio je rad 15. marta 2026. godine zbog eskalacije američko-izraelskog vojnog sukoba s Iranom

Ministarstvo vanjskih poslova Rusije saopćilo je u utorak da će Generalni konzulat u Isfahanu, u Iranu, ponovo početi s radom 6. maja, prenosi Anadolu.

„Generalni konzulat Ruske Federacije u Isfahanu nastavit će sa radom 6. maja 2026. godine. Prijem građana vršit će se u skladu s utvrđenim rasporedom“, navodi se u saopćenju Ministarstva.

Samo nekoliko dana ranije, 8. marta, zgrada konzulata je oštećena kada su geleri od napada na obližnju administraciju pokrajinskog guvernera razbili prozore u kancelarijskim i stambenim dijelovima, dok je nekoliko članova osoblja odbačeno usljed udarnog talasa.

Obustava konzularnih usluga u Isfahanu bila je dio šireg diplomatskog odgovora Rusije na pogoršanje sigurnosne situacije, koji je uključivao i privremeni prekid rada konzulata u Raštu.

Regionalne tenzije su porasle nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo uzvratne napade Teherana na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, kao i poremećaje u Hormuškom moreuzu.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu donijeli trajni sporazum, te je primirje kasnije produženo.