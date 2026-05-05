Iran: SAD mora pokazati „minimalnu dobru volju“ za diplomatiju Glasnogovrnik MVP-a Baghaei kritikovao promjenjiva opravdanja Washingtona za ovaj sukob, navodeći da je administracija prvo govorila o „neposrednoj prijetnji“, a potom povukla taj stav, dok i dalje povezuje rat s iranskim nuklearnim programom

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei izjavio je u utorak da Sjedinjene Američke Države moraju iskoristiti priliku i pokazati „minimalnu dobru volju“ ukoliko su ozbiljne po pitanju diplomatije, prenosi Anadolu.

Baghaei je za iransku državnu televiziju Press TV rekao da međunarodna zajednica pomno prati poteze SAD-a i da očekuje konstruktivan pristup.

Ocijenio je da je rat protiv Irana bio „rat po izboru“ koji su pokrenule Sjedinjene Američke Države i da su se njegove posljedice osjetile na globalnom nivou.

Baghaei je kritikovao promjenjiva opravdanja Washingtona za ovaj sukob, navodeći da je administracija prvo govorila o „neposrednoj prijetnji“, a potom povukla taj stav, dok i dalje povezuje rat s iranskim nuklearnim programom.

Ponovio je da su nuklearne aktivnosti Irana mirnodopske prirode i da su tvrdnje koje govore suprotno poslužile kao izgovor za ono što je nazvao nezakonitim ratom.

– UN „nesposoban za djelovanje“, oslonac na vlastite snage

Baghaei je istakao da Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija nije adekvatno odgovorilo na agresiju, ocijenivši da nije bilo u stanju ispuniti svoju ulogu u očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti.

Prema njegovim riječima, izostanak reakcije u slučajevima Pojasa Gaze, Libana i Irana odražava strukturalna ograničenja unutar sistema UN-a.

„U takvim okolnostima, jedina garancija jeste vlastiti kapacitet države“, rekao je on, naglašavajući potrebu da Iran zadrži snažne odbrambene sposobnosti kako bi osigurao poštovanje eventualnog budućeg sporazuma.

– Mjere u Hormuškom moreuzu zakonite i neophodne

Komentarišući situaciju u Hormuškom moreuzu, Baghaei je naglasio da su potezi Irana zakoniti i opravdani prema domaćem i međunarodnom pravu.

Istakao je da Iran, kao obalna država, ima pravo preduzeti mjere za zaštitu svoje nacionalne sigurnosti, posebno nakon što su, kako navodi, SAD i Izrael iskoristili regionalne teritorije u ovom ratu.

Baghaei je dodao da je Teheran u pregovorima s Omanom s ciljem uspostavljanja mehanizama koji bi osigurali siguran prolazak plovila kroz moreuz.

Naglasio je da je očuvanje slobodne plovidbe uz istovremeno osiguranje sigurnosti dio iranskog „odgovornog pristupa“ ovom plovnom putu.

Tenzije su i dalje visoke otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, nakon čega su uslijedile uzvratne akcije Teherana i prekidi u Hormuškom moreuzu.

Prekid vatre je stupio na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu donijeli trajan sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez utvrđenog roka.