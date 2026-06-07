Počeli parlamentarni izbori u Armeniji

Armenija je u nedjelju u osam sati ujutro po lokalnom vremenu otvorila biračka mjesta za glasanje na parlamentarnim izborima, objavila je državna novinska agencija Armenpress, prenosi Anadolu.

Prema Službi za migracije i državljanstvo, oko 2,5 miliona građana bira Nacionalnu skupštinu sa 101 mjestom, gdje Građanski ugovor, na čelu s armenskim premijerom Nikolom Pashinyanom, ima 69 mjesta od prijevremenih parlamentarnih izbora 2018. godine.

Ukupno 2.005 biračkih mjesta uspostavljeno je širom zemlje za glasanje i ostat će otvorena do 20 sati po lokalnom vremenu, nakon čega će početi brojanje glasova.

Šesnaest političkih stranaka i dva politička saveza registrovalo se za učešće na izborima, uključujući Građanski ugovor.

Ključni protivnici Građanskog ugovora na izborima uključuju Armenski savez, politički savez koji predvodi bivši predsjednik Robert Kocharyan, i Snažnu Armeniju, novoosnovanu stranku koju predvodi milijarder Samvel Karapetyan, koji je u kućnom pritvoru zbog optužbi za podsticanje državnog udara.

Dan prije glasanja, šest parlamentarnih kandidata iz bloka Snažna Armenija privedeno je, prema državnim medijima, dok vlasti nisu navele razlog za pritvaranje.

Izbori se održavaju po proporcionalnom sistemu sa zatvorenim stranačkim listama. Stranke moraju osigurati najmanje četiri posto glasova da bi ušle u parlament, dok se savezi suočavaju s pragom od deset posto.

Armenski zakon uključuje mehanizam za osiguranje stabilne vladajuće većine, omogućavajući pobjedničkoj stranci da dobije dodatna mjesta ako je potrebno kako bi dostigla 52 posto parlamenta.

Ovo su prvi redovni zakazani parlamentarni izbore u Armeniji od 2017. godine. Prijevremeni izbori održani su 2018. i 2021. godine.

Predsjednik Centralne izborne komisije Armenije Vahagn Hovakimyan rekao je da su tri izborna službenika - dva predsjedavajuća izbornih komisija i sekretar - uhapšena u okviru krivične istrage i da se nisu javili na dužnost na dan izbora.

"Međutim, trebam napomenuti da Izborni zakon dozvoljava da se proces nastavi čak i ako je bilo koji član izborne komisije odsutan", rekao je, ne navodeći razloge hapšenja.

Armenske vlasti su u nedjelju objavile hapšenja u navodnoj shemi kupovine glasova u koju je uključen blok Snažna Armenija.

Komitet za borbu protiv korupcije saopštio je da je kandidat za parlament podmitio stanovnike provincije Lori u zamjenu za glasove. Agencija za provođenje zakona nije precizirala koliko je osumnjičenih pritvoreno.