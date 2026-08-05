Britanski UKMTO saopćio da je napad izazvao požar na brodu, a posadu su spasili lokalni organi

Brod potonuo kod jugozapadne obale Jemena nakon napada bespilotnim plovilom Britanski UKMTO saopćio da je napad izazvao požar na brodu, a posadu su spasili lokalni organi

Brod je potonuo nakon što je bio meta napada bespilotnim površinskim plovilom kod jugozapadne obale Jemena, saopćio je u srijedu Centar za pomorske trgovačke operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO).

Prema navodima UKMTO-a, incident se dogodio devet nautičkih milja jugozapadno od jemenskog grada Al Mukha, a prijavljen je u utorak.

"Službenik zadužen za sigurnost kompanije koja upravlja brodom izvijestio je da je brod napadnut bespilotnim površinskim plovilom, što je izazvalo požar na brodu", navedeno je u objavi UKMTO-a na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Posadu su spasili lokalni organi vlasti i svi članovi posade nalaze se na sigurnom, dodaje se u saopćenju.