Brazilski fudbaler trebao bi otputovati u London na ljekarske preglede uoči transfera vrijednog 87,3 miliona eura (75 miliona funti)

Arsenal postigao dogovor s Newcastleom o transferu Brune Guimaraesa Brazilski fudbaler trebao bi otputovati u London na ljekarske preglede uoči transfera vrijednog 87,3 miliona eura (75 miliona funti)

Arsenal je postigao dogovor s Newcastle Unitedom o transferu brazilskog veznog fudbalera Bruna Guimaraesa vrijednom oko 87,3 miliona eura (75 miliona funti), objavili su u srijedu britanski mediji.

Prema navodima Sky Sportsa, Newcastle je svom kapitenu odobrio put u London, gdje bi trebao obaviti ljekarske preglede prije završetka transfera.

Do srijede ni Arsenal ni Newcastle nisu zvanično potvrdili transfer.

Guimaraes (28) ima još dvije godine ugovora s Newcastleom, nakon što je u oktobru 2023. godine potpisao novi petogodišnji ugovor.

Brazilski reprezentativac stigao je u Newcastle iz francuskog Lyona u januaru 2022. godine i ubrzo postao jedan od ključnih igrača veznog reda.

Kasnije je imenovan za kapitena ekipe te je predvodio Newcastle do pobjede nad Liverpoolom rezultatom 2:1 u finalu Liga kupa 2025. godine, čime je klub osvojio prvi veliki domaći trofej nakon 70 godina.

Guimaraes je proglašen i najboljim igračem Newcastlea u sezoni 2025/26.

U protekloj sezoni postigao je devet golova i upisao osam asistencija, iako je zbog povreda propustio 15 utakmica.

Tokom boravka u Newcastleu pomogao je klubu da se dva puta plasira u UEFA Ligu prvaka.

Za reprezentaciju Brazila nastupao je na svjetskim prvenstvima 2022. i 2026. godine, a s olimpijskom selekcijom osvojio je zlatnu medalju na Igrama u Tokiju.

Ako transfer bude realizovan nakon ljekarskih pregleda i dogovora o ličnim uslovima, Guimaraes će postati jedno od najskupljih pojačanja u historiji Arsenala.