Ruski i armenski premijeri razgovarali telefonom o ekonomskim vezama

Elena Teslova
01. juli 2026.•Ažuriranje: 01. juli 2026.
Ruski premijer Mihail Mišustin i njegov armenski kolega Nikol Pašinjan razgovarali su u telefonskom razgovoru o bilateralnoj saradnji u srijedu, saopštila je ruska vlada.
Prema saopštenju pres službe ruske vlade, razgovor je održan na inicijativu Armenije.
Dvojica premijera razgovarala su o aktuelnim pitanjima rusko-armenske saradnje, uključujući trgovinsko-ekonomske veze, naučnu i tehnološku saradnju, te kulturne i humanitarne odnose, navodi se u saopštenju.
Više detalja razgovora nisu saopšteni.
Poziv je uslijedio usred zategnutih veza između Moskve i Jerevana. Odnosi su se pogoršali tokom prošle godine zbog sve bližeg angažmana Armenije sa EU i zapadnim partnerima.