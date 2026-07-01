Pres služba ruske vlade kaže da je razgovor između Mišustina i Pašinjana održan na inicijativu Armenije

Ruski i armenski premijeri razgovarali telefonom o ekonomskim vezama Pres služba ruske vlade kaže da je razgovor između Mišustina i Pašinjana održan na inicijativu Armenije

Ruski premijer Mihail Mišustin i njegov armenski kolega Nikol Pašinjan razgovarali su u telefonskom razgovoru o bilateralnoj saradnji u srijedu, saopštila je ruska vlada.

Prema saopštenju pres službe ruske vlade, razgovor je održan na inicijativu Armenije.

Dvojica premijera razgovarala su o aktuelnim pitanjima rusko-armenske saradnje, uključujući trgovinsko-ekonomske veze, naučnu i tehnološku saradnju, te kulturne i humanitarne odnose, navodi se u saopštenju.

Više detalja razgovora nisu saopšteni.

Poziv je uslijedio usred zategnutih veza između Moskve i Jerevana. Odnosi su se pogoršali tokom prošle godine zbog sve bližeg angažmana Armenije sa EU i zapadnim partnerima.