LVV je osigurao 43,63 posto glasova ili 239.642 glasa, PDK sa 21,77 posto ili 119.546 glasova, LDK 18,01 posto ili 98.866 glasova, dok AAK 7,43 posto glasova ili 40.827 glasova

Pokret Samoopredjeljenje Albina Kurtija u vodstvu na izborima na Kosovu LVV je osigurao 43,63 posto glasova ili 239.642 glasa, PDK sa 21,77 posto ili 119.546 glasova, LDK 18,01 posto ili 98.866 glasova, dok AAK 7,43 posto glasova ili 40.827 glasova

Prema prvim rezultatima prijevremenih parlamentarnih izbora održanih u nedjelju na Kosovu, Pokret Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija je u vodstvu, javlja Anadolu.

Centralna izborna komisija (CIK) na Kosovu počela je objavljivati ​​preliminarne rezultate prijevremenih parlamentarnih izbora održanih danas, gdje nakon prebrojavanja 81,1 posto glasačkih kutija, Pokret Samoopredjeljenje, na čelu s premijerom Albinom Kurtijem, vodi.

Prema podacima koje je objavio CIK, Pokret Samoopredjeljenje je osigurao 43,63 posto glasova, ili 239.642 glasa.

Demokratska partija Kosova (PDK) je sljedeća sa 21,77 posto ili 119.546 glasova, dok je Demokratski savez Kosova (LDK) dobio 18,01 posto, ili 98.866 glasova.

Savez za budućnost Kosova (AAK) osvojio je 7,43 posto glasova, ili 40.827 glasova, dok je Srpska lista dobila 4,44 posto, ili 24.384 glasa.

Prema dosadašnjim podacima, u izbornom procesu učestvovalo je 722.902 građana od ukupno 1.959.962 registrovanih birača, što predstavlja izlaznost od 36,88 posto, dok je učešće na izborima 28. decembra 2025. godine bilo 44,99 posto.

Proces brojanja se nastavlja i rezultati ostaju preliminarni do završetka brojanja svih glasačkih kutija i certifikacije rezultata od strane Centralne izborne komisije.