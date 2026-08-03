Visoki član vladajuće stranke Građanski ugovor i specijalni izaslanik za pregovore s Turskom preuzeo dužnost

Armenski parlament izabrao Rubena Rubinyana za predsjednika Visoki član vladajuće stranke Građanski ugovor i specijalni izaslanik za pregovore s Turskom preuzeo dužnost

Novoizabrani parlament Armenije u ponedjeljak je tokom konstituirajuće sjednice devetog saziva Narodne skupštine izabrao Rubena Rubinyana iz vladajuće stranke Građanski ugovor za predsjednika parlamenta.

Rubinyan je izabran sa 63 glasa za i 28 protiv, saopćila je predsjednica parlamentarne komisije za brojanje glasova Lilit Minasjan.

Od ukupno 105 zastupnika u parlamentu, u glasanju je učestvovao 91, a nije bilo nevažećih glasačkih listića.

Glasanju je prethodila ostavka prethodne vlade, što predstavlja ustavnu proceduru koja se pokreće prvom sjednicom novoizabranog parlamenta nakon nedavno održanih parlamentarnih izbora.

Premijer Nikol Pashinyan i njegov kabinet nastavit će obavljati dužnost u tehničkom mandatu do formiranja nove vlade.

Uoči glasanja opozicioni savez Armenija saopćio je da neće učestvovati u izboru predsjednika parlamenta, dok je frakcija Jaka Armenija najavila da će glasati protiv kandidata vladajuće stranke.

Rubinyan, istaknuti član vladajuće stranke Građanski ugovor, od 2021. godine obavlja dužnost jednog od potpredsjednika parlamenta, a ujedno je i specijalni izaslanik Armenije za pregovore s Turskom usmjerene na normalizaciju bilateralnih odnosa.