Izjava dolazi dan nakon početka pregovora Libana i Izraela u Washingtonu, uz posredovanje SAD-a

Libanski predsjednik: Pregovori s Izraelom odvojeni od američko-iranskih razgovora u Švicarskoj Izjava dolazi dan nakon početka pregovora Libana i Izraela u Washingtonu, uz posredovanje SAD-a

Libanski predsjednik Joseph Aoun izjavio je da se pregovori s Izraelom u Washingtonu vode odvojeno od prošlosedmičnih razgovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj, tokom sastanka s britanskom parlamentarnom delegacijom, saopćilo je predsjedništvo, javlja Anadolu.

"U toku je rad na konsolidaciji primirja u južnom Libanu, nakon čega slijedi povlačenje izraelskih snaga, raspoređivanje libanske vojske, povratak stanovnika, oslobađanje zatvorenika i početak obnove", rekao je Aoun.

"Određivanje 'pilot zona' ostaje u raspravi dok se ne dobije odobrenje Izraela."



"Trenutni pregovori u Washingtonu imaju za cilj uspostavljanje odgovarajuće osnove za jasan program koji vodi ka ispunjavanju svih zahtjeva Libana, otvarajući put pravom i trajnom miru", rekao je Aoun tokom sastanka s holandskim ministrima vanjskih poslova i migracija u utorak.

Istakao je da je Liban počeo vraćati svoje prisustvo i donošenje odluka te insistira na pregovorima samostalno i za sebe.



Ove primjedbe dolaze nakon što je u utorak u Washingtonu počela posljednja runda pregovora između Libana i Izraela, nakon četiri prethodne runde koje su počele u aprilu kao dio procesa usmjerenog na postizanje sporazuma između dvije strane.

U petak je američki State Department najavio novu rundu direktnih pregovora između Libana i Izraela koji će se održati u Washingtonu od 23. do 25. juna.

Razgovori dolaze nakon što je memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana stupio na snagu 18. juna, nakon što su ga elektronski potpisali američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian. Sporazum uključuje odredbu kojom se strane obavezuju da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Libana.

U izraelskim napadima u Libanu ubijeno je više od 4.100 ljudi, a više od 12.000 je povrijeđeno od 2. marta, prema službenim libanskim podacima.

Izrael i dalje okupira područja u južnom Libanu, neka drži decenijama, a druga zauzeta tokom rata 2023-2024.